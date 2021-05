PSV speelt gelijk in Utrecht en is verzekerd van Champions League-voorronde

PSV-aanvoerder Marco van Ginkel scoorde (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is het eerste seizoen onder trainer Roger Schmidt geëindigd op een tweede plek in de Eredivisie. De Eindhovenaren speelden met 1-1 gelijk bij FC Utrecht, wat voldoende was om concurrent AZ achter zich te laten. Door het behalen van de tweede plaats, speelt PSV volgend seizoen in de voorronde van de Champions League. Deze zaken vielen op in Utrecht.

1. Geen salonremise

PSV en FC Utrecht hadden beide aan een punt genoeg om hun eigen doelstellingen te halen. Een salonremise lag voor de hand, zeker toen na een minuut of 75 een 1-1 stand op het scorebord stond. Maar de bal werd niet eindeloos rond gespeeld, zoals dat bijvoorbeeld bij PSV eerder te zien was in Groningen in 2003, toen de Eindhovenaren door een 0-0 gelijkspel de titel veroverden. Beide ploegen probeerden zondagmiddag in de Galgenwaard in de slotfase nog wel wat te forceren, maar daar slaagden zowel Utrecht als PSV niet in.

PSV zelf speelde een degelijke wedstrijd, waarbij het aan het begin eigenlijk al wist dat plek twee binnen was. De eerste helft was matig, maar de Eindhovenaren herpakten zich aardig in de tweede helft. Het was een degelijk optreden van de ploeg van Schmidt: niet heel goed en ook niet heel slecht. Voor PSV was het zaak om plek twee in handen te houden, maar duidelijk is dat komend seizoen uit een ander vaatje getapt moet worden.

2. Goal Van Ginkel

Na een matige en slordige eerste helft van PSV-kant, kwamen de Eindhovenaren na rust wel direct terug in de wedstrijd. Een mooi aanval die via Zahavi, Gakpo en Götze uiteindelijk terecht kwam bij Van Ginkel. De aanvoerder van PSV dacht niet na en prikte de bal in de verre hoek waardoor PSV op 1-1 kwam.

Het betekende de eerste goal van Van Ginkel dit seizoen en zijn eerste sinds 7 april 2018(!). Toen was Van Ginkel met een benutte penalty tegen AZ (2-3 winst, na een 2-0 achterstand) van levensbelang want door die driepunter kon PSV toen de titel niet meer ontgaan. Het zal een bevrijdend gevoel zijn voor Van Ginkel, die de afgelopen week beloning na beloning krijgt na zijn zware revalidatieperiode van een knieblessure die ruim twee jaar duurde.

3. Wijzigingen

Ondanks dat trainer Schmidt voorafgaand nog riep dat de tweede plaats nog geen zekerheid was, liet de oefenmeester uit zijn opstelling blijken dat hij er toch anders over dacht. Schmidt begon zonder Denzel Dumfries en Olivier Boscagli en Donyell Malen (topscorer) en Pablo Rosario waren helemaal niet mee afgereisd met de ploeg naar Utrecht.

Deze vier spelers waren het gehele seizoen vaste basisklant van trainer Schmidt, maar de Duitser had ze zondag dus niet meer nodig. Niet alleen aan de opstelling, maar ook aan het spel van de Eindhovenaren was te zien dat er weinig meer op het spel stond. Alleen in een heel gek scenario kon PSV de tweede plaats nog ontglippen, maar zover kwam het dus eigenlijk geen moment.

