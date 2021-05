Slapende, diepvries rovende inbreker (41) aangehouden in Nispen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie heeft zondag in Nispen een 41-jarige man opgepakt die niet alleen lag te slapen in de auto van de bewoners van een huis aan de Essenseweg, maar ook de diepvriezer had geplunderd.

De bewoners werden rond 06.00 uur al wakker van een vreemd geluid, maar konden toen niets raars vinden. Toen ze rond halfnegen het rolluik bij de achterdeur openden, zagen ze een onbekende man die lag te slapen in hun auto.

Volgens de politie had de man een ruit ingeslagen om in de garage te komen. De 41-jarige inwoner van Winterswijk werd agressief toen hij door de bewoners werd gewekt. Zij belden de politie.

Agenten kwamen ter plaatse en hielden de man aan op verdenking van inbraak. Ook bleek hij diverse etenswaren te hebben genuttigd die eigendom waren van de bewoners. De man had de hele diepvries leeggehaald en de bevroren producten in de kofferbak van de auto gelegd.

De man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij heeft daar een verklaring afgelegd en zit nog vast. De bewoners hebben aangifte gedaan.

