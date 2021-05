Motorrijder gewond na ongeluk in Oud Gastel: politie hint op straatrace

Een gewonde motorrijder naar het ziekenhuis en brokstukken van een motor op straat in Oud Gastel. De twee zaken roepen vragen op bij de politie. Heeft een straatrace zondag aan het begin van de avond geleid tot een ongeluk, vraagt ze zich af.

31-jarige Rotterdammer

De man die gewond naar het ziekenhuis is gebracht, is een 31-jarige Rotterdammer. Het is niet duidelijk of het zijn motor is waarvan de politie de brokstukken vond. "Omdat we geen getuigen vonden, weten we niet wat er is gebeurd", zegt de politie.