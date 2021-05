Willy en René gunnen Willem II een plek in de eredivisie (en NAC ook)

Willy en René van de Kerkhof. vergroot

'Willem II hoort in de eredivisie, maar volgend jaar wel een paar treetjes hoger.' De gebroeders René en Willy van de Kerkhof zijn blij dat de Tilburgers op de slotdag van de competitie zich veilig hebben gespeeld door met 2-1 te winnen van Fortuna Sittard.

"Het is toch nog goed gekomen met Willem II", zegt Willy maandagochtend tijdens de wekelijke bespiegelingen van het voetbalweekend in het radioprogramma Wakker! bij Omroep Brabant. "Het was super. Ik ben echt blij met het resultaat. Het was een leuke en spannende wedstrijd die Willem II verdiend heeft gewonnen." Dat vindt ook broer René: "Ik ben blij dat Willem II volgend jaar weer eredivisie speelt."

Met de overwinning sluit Willem II het seizoen af op de veertiende plek en passeren ook nog RKC Waalwijk op de ranglijst. "Willem II hoort thuis in de eredivisie. Ik hoop volgend seizoen wel een paar treetjes hoger dan dit jaar, zodat ze niet tegen degradatie hoeven te vechten." René complimenteert ook trainer Zeljko Petrovic. "Hij heeft het goed gedaan. Zijn ploeg stond op degraderen, maar wist de laatste wedstrijden nog voldoende punten te pakken."

"De play-offs zijn onvoorspelbaar, zeker nu het over één wedstrijd gaat."

De gebroeders van de Kerkhof laten ook nog even hun licht schijnen op de play-offs voor promotie waar NAC tot de halve finale is doorgedrongen. "Drie goede wedstrijden en NAC kan zomaar weer eredivisie spelen", zegt Willy. "En de play-offs zijn onvoorspelbaar, zeker nu het over één wedstrijd gaat. De Graafschap en Almere City hebben het hele seizoen bovenaan gestaan en zijn nu het kind van de rekening."

René vult zijn broer aan: "Veel Bredanaars hopen dat NAC promoveert. Het gaat zeker niet makkelijk worden in Emmen. Maar als ze een goede wedstrijd spelen, weet je het maar nooit."

Over PSV, dat de competitie tegen FC Utrecht met 1-1 afsloot, zijn René en Willy kort. "We moeten ons concentreren op het volgend seizoen. Misschien nog een paar nieuwe spelers erbij. Verder is het te hopen dat Manchester United de Europa League wint, dan kan PSV een voorronde later instromen in de Champions League.

