Betsie (88) heeft meer dan 300 cactussen en 1 gaat er mee naar het kerkhof

Betsie de Rooy (88) uit Oirschot heeft een cactus-verzameling waar menig woestijn jaloers op zou zijn. Ze verzamelde meer dan driehonderd exemplaren in dertig jaar tijd. Voor haar favoriete cactus heeft ze bijzondere toekomstplannen.

Sommige echtparen op leeftijd gaan samen fietsen, beginnen een volkstuintje of gaan lekker vaak op vakantie. Maar Betsie en haar man gingen samen naar cactusbeurzen toen ze met vervroegd pensioen gingen. Zo begon hun bijzondere cactusverzameling. “Daar kon je toen heel aparte cactussen kopen. In het tuincentrum, daar is het allemaal standaard.”

Ze houdt haar kas vol cactussen in perfecte staat. “Je kunt hier van de vloer eten. Vorige week heb ik al het zand vervangen, dat was een hele klus.” Ze is gek op haar cactussen. “Ik heb tien dagen in quarantaine moeten leven en dan ging ik wel zes, zeven keer per dag bij de cactussen kijken. Mijn liefdes.”