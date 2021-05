Het zou PSV heel goed uitkomen als Manchester United de Europa League wint

Met uitzondering van enkele internationals gaat de PSV-selectie de komende weken op vakantie. Het is vreemd genoeg nog onzeker wanneer de spelers zich weer moeten melden op de Herdgang voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat heeft allemaal te maken met de vraag of Manchester United de Europa League-finale wint.

Door het behalen van de tweede plek in de Eredivisie heeft PSV zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De eerste wedstrijd van dat tweeluik wordt al gespeeld op 21 of 22 juli, ongeveer tien dagen na de EK-finale. Toch is er ook nog een mogelijkheid, dat PSV die tweede kwalificatieronde kan overslaan. Daarvoor moet PSV hopen op Europees succes van Manchester United.