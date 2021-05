Johan Vlemmix koopt huis in Limburg: 'Maar mijn hartje ligt in Brabant'

Johan Vlemmix bij zijn eigen Paleis Soestdijk ll in Eindhoven (foto: Omroep Brabant). vergroot

Na huizen in Eindhoven, Leende en Landhorst heeft Johan Vlemmix er ook een stulpje in het Limburgse Hoensbroek bij. Want naast Brabant heeft de 62-jarige koningshuisfan ook een zwak voor Limburg. Niet dat hij daar fulltime zal gaan wonen: "Mijn hartje ligt in Brabant."

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het huis in Hoensbroek is een grote hoekwoning uit 1909. Vlemmix gaat daar alles opknappen en doet dat helemaal zelf. "Door de komst van het coronavirus kan je al zo weinig ondernemen dus daarom laat ik lekker mijn eigen handjes wapperen’’, zegt hij. "Ik maak drie badkamers, leg alle vloeren en neem de hele tuin op de schop. Ik heb dat soort dingen vroeger eigenlijk altijd gedaan. Mijn vak is nucleaire beveiliging en ik heb hele atoombunkers ontworpen en gebouwd. Dus klussen is echt mijn ding."

Vlemmix woonde eerder ook al een jaar in Weert. "In Limburg krijg ik dat échte vakantiegevoel vanwege dat mooie heuvellandschap. Daarom wilde ik ook de kans aangrijpen daar een huis te kopen en weer op te knappen."

''Helemaal uit Brabant weggaan zou ik nooit kunnen.''

Want stilzitten is niets voor Vlemmix. Hij pendelt met alle liefde op en neer tussen zijn vier woningen. ‘’Ik rij gemiddeld zo’n 100.000 kilometer per jaar met de auto. En ik heb zelfs nog een mobiel huis. Als ik eens zin heb in iets anders, pak ik mijn camper en ga ik een paar dagen in Friesland staan of zo.’’

In Landhorst woont Vlemmix in een oude kerk. Ook die is nog volledig aan het opknappen. "Zo klus ik iedere week overal een beetje. Het is alleen lastig voor de mensen die mij een spontaan bezoekje willen brengen, want je weet maar nooit waar ik ben."

Dat Vlemmix op meerdere plekken woont, betekent niet dat Brabant hem niet meer naar het hart staat. "Hier helemaal weggaan zou ik nooit kunnen."

