Winkelpassage Etten-Leur ontruimd vanwege gaslek

De Molenpassage in Etten-Leur is maandagochtend ontruimd vanwege een gaslek. Bij werkzaamheden is een gasleiding geraakt, zo liet de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets na elf uur weten. Netbeheerder Enexis werd rond kwart over tien gewaarschuwd. Monteurs van de netbeheerder hadden het lek om iets voor twaalf uur gedicht.

Volgens een storingsmelding op de website van de netbeheerder zouden de problemen om halftwee verholpen moeten zijn. Dat was dus eerder al het geval. Er werden 25 adressen getroffen door de storing.

Mogelijk moesten volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio ook een aantal huizen rond het winkelcentrum worden ontruimd. In het winkelcentrum zitten onder meer een supermarkt, een drogist, een bakker, een groenteboer en een slijter. Alle winkels werden ontruimd.

De Bisschopsmolenstraat werd bij de Molenpassage in beide richtingen afgesloten. "Blijf weg en geef hulpdiensten de ruimte", riep de veiligheidsregio op.

