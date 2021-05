Vrouw slachtoffer zedenmisdrijf in Helmond, politie zoekt verdachte

De Bundertjes in Helmond (foto: Google Streetview). vergroot

De politie is op zoek naar een man in verband met een zedenmisdrijf maandagmorgen in natuurgebied De Bundertjes in Helmond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Duidelijk is wel dat het slachtoffer een vrouw is. In het belang van het onderzoek geeft de politie maandag niet meer informatie.

Sandra Kagie Geschreven door

In een Burgernetmelding geeft de politie een signalement van de verdachte. Het gaat om een slanke man met een Europees uiterlijk van ongeveer 45 tot 50 jaar. Hij droeg een spijkerbroek en had een zwart-witte hond.

De politie is in gesprek met het slachtoffer, laat een woordvoerder maandag aan het begin van de middag weten.

