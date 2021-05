Hufterproof bloemen moeten hangjeugd wegjagen van elektriciteitskastjes

Ben werkte al eerder mee aan het opknappen van de buurt (foto: Nick Franken). vergroot

Op Diamantdijk en Desmijndijk in Roosendaal moeten hufterproof bloemen op elektriciteitskastjes voorkomen dat jongeren ze als hangplek gaan gebruiken. Voor kunstenaar Benjamin Scheltema een interessante klus. "Het moest er zo aantrekkelijk mogelijk uitzien, maar tegelijkertijd zo onaantrekkelijk mogelijk zijn."

Beide straten hebben al jaren te maken met criminaliteit. Dat varieert van hangjongeren tot aan serieuze misdrijven. "Dat is ooit begonnen met een riekmoord en de laatste jaren is er meerdere keren geschoten. Daar was dus wel wat actie nodig."

Ruim een jaar geleden klopte de gemeente voor het eerst aan bij Benjamin. "Ik heb daar toen een muurschildering gemaakt onder een tunneltje, waar dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Het doel was om de uitstraling daarmee een stuk te verbeteren." En hoewel dat gelukt is, heeft de verfraaiing niet alle problemen opgelost.

"Er staan van die ontzettend lelijke elektriciteitskastjes," vertelt Benjamin. "Die lenen zich er natuurlijk perfect voor om op te zitten of staan. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn, maar de buurtbewoners ervaren nog altijd overlast van die groepjes." Aan hem de opdracht om daar verandering in te brengen.

Maar hoe zorg je ervoor dat jongeren niet meer op die kasten klimmen? "Mijn oudste zoon wil architect worden, dus die heb ik erbij betrokken. Hij stelde eerst voor om er een grote bol op te maken. Dat was 'm nog niet helemaal." De oplossing kwam tijdens een bezoekje aan Slot Loevestein. "Daar zag ik een soort metalen schaal. Wat een toffe vorm, dacht ik. Dat heb ik vervolgens verder ontwikkeld tot bloemen."

Dat is niet voor niks. "Op bloemen kun je niet boos worden. Als ik ze zelf zie, word ik meteen vrolijk. Daarom schilder ik ze ook vaak." Maar het was niet alleen belangrijk hoe ze er uitzagen. "Het moest natuurlijk ook hufterproof zijn. Daarom is het gemaakt van staal en is de constructie in de grond. Kortom: functioneel en niet meer foeilelijk. Geloof mij maar, hier wil je niet op zitten."

De eerste reacties stromen inmiddels binnen. "Je hebt voor- en tegenstanders. En dat vind ik ook het mooie van kunst. Je kunt er altijd iets van vinden." Overigens is het project nog niet klaar. "Binnenkort worden de kastjes zelf nog beplakt met folie. Ik kan er nog niet veel over vertellen, maar ik probeer wat maatschappelijke onderwerpen mee te nemen in mijn ontwerpen."

