Alle versoepelingen op een rij: langer op het terras, sportscholen open

De terrastijden worden vanaf woensdag verruimd tot acht uur 's avonds en sportscholen mogen weer open. Het zijn een aantal van de versoepelingen die maandagmiddag door coronaminister Hugo de Jonge bekend zijn gemaakt. Volgens De Jonge zijn de coronacijfers genoeg verbeterd om de tweede ronde versoepelingen door te laten gaan.

In alle gevallen blijven wel regels van kracht zoals afstand houden. Dit zijn alle versoepelingen op een rij.:

Naar de sportschool of het zwembad:

Er wordt individueel of met maximaal twee personen en een trainer op anderhalve meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden.