Alpaca's aan de wandel in Klundert

Meerdere alpaca's namen maandag de benen in Klundert. Ze gingen op verkenning in de buurt waar ze 'wonen'. En dat juist op het moment dat de wijkagent een dagje vrij is, zo liet een collega weten.

Met hulp van enkele buurtbewoners wist de politie de alpaca's snel te vangen.

Een alpaca is een berglama. De dieren zijn weer terug bij hun baasje, laat een wijkagent weten.

De alpaca's aan de wandel (foto: wijkagent Johan Damen). vergroot

