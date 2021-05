Burenruzie loopt uit hand: man tegen zijn hoofd getrapt in Breda

Archieffoto. vergroot

Een al langer slepende burenruzie is zondagavond in het centrum van Breda uit de hand gelopen. Het slachtoffer, een man van 38 uit die stad, werd door een buurman en twee vrienden van deze man in zijn buik geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Het slachtoffer hield aan de mishandeling onder meer een kapotte onderlip en pijn aan zijn tand over.

Sandra Kagie Geschreven door

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij zondagavond in het huis van zijn vader was. Ze hadden veel last van rook uit de vuurkorf bij de buren. Rond halfelf belde hij daarom de politie.

Even later zag de man dat de deurbelcamera was afgeplakt en dat zijn fiets niet meer op de oprit stond. In de brandgang ging hij op zoek naar zijn fiets. Daar kwam het tot een confrontatie met de buurman en de twee vrienden van hem. Ze waren volgens de politie boos omdat hij de politie had gebeld.

'We maken je af'

Het slachtoffer werd vastgepakt, aan zijn haren getrokken en in zijn buik geslagen. In zijn haast weg te komen, viel hij. Toen hij op de grond lag, werd hij nog tegen zijn hoofd geschopt. Ook dreigden de mannen 'hem af te maken als hij de politie zou bellen'.

De politie die al gewaarschuwd was, heeft de drie mannen aangehouden. Het gaat om de 52-jarige buurman van het slachtoffer en twee vrienden van hem van 50 en 51 jaar. De 51-jarige heeft toegegeven dat hij de fiets van het slachtoffer ergens in de bosjes zette. Ook bekende hij dat hij de deurbelcamera had afgeplakt.

Aangifte

Beide partijen hebben aangegeven al langer last van elkaar te hebben. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.