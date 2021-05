Eindexamen in een kerk: 'Nog snel een schietgebedje gedaan'

Volgende Vorige vergroot 1/3

De centrale eindexamens zijn maandag weer begonnen en dit gebeurt voor het eerst volgens de anderhalvemeterregels. Bij het Theresialyceum spreiden ze de examens daarom over verschillende plekken. Een daarvan is de Opstandingskerk aan de overkant van de straat. Jeffrey (18) vond het wel een beetje gek om zijn examen bedrijfseconomie in een kerk te moeten doen. "Voor de zekerheid hebben we met z'n allen van tevoren een schietgebedje gedaan."

Julia Meijer Geschreven door

De eindexamenperiode zijn ieder jaar al een spannend moment, maar zeker in tijden van corona. Vorig jaar gingen de centrale examens niet door, dit jaar wel maar in aangepaste vorm.

De tafels staan altijd natuurlijk ver uit elkaar. Daardoor waren de gymzalen van de school niet groot genoeg om alle examenkandidaten kwijt te kunnen. Dus moest Jeffrey zijn examen doen in een kerkgebouw. "Ik weet natuurlijk niet hoe het zou zijn om in onze gymzaal een examen te maken, maar het is in ieder geval een unieke situatie", vindt Jeffrey.

“Eindexamens zijn altijd al een spannende tijd, ook als er geen corona is”, vertelt rector Cisca Zweers van het Theresialyceum in Tilburg. “Natuurlijk zijn de anderhalvemetermaatregelen even extra gecheckt." Volgens haar vallen de gevolgen wel mee: “De leerlingen zullen dit op zich niet zo raar vinden, ze hoeven alleen de straat over te steken.”

Vanwege corona mogen leerlingen dit jaar een extra vak herkansen en ze mogen één vak wegstrepen. De rector van de middelbare school legt dit uit: “Dit alles is er om ervoor te zorgen dat leerlingen niet de dupe worden van het feit dat ze minder lessen hebben kunnen volgen.”

Zweers spreekt liever niet van achterstanden. “Deze leerlingen hebben een heleboel andere dingen geleerd,” legt ze uit, “Ze hebben misschien ergens een leerstoftekort opgedaan, maar dat halen ze ook wel weer in op een ander moment.” Ze heeft het grootste vertrouwen in haar scholieren: “Ik ben er absoluut van overtuigd dat deze leerlingen de wereld aankunnen.”

