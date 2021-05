Nicky (37) is uitbehandeld, haar zus wil haar nog wat extra jaren geven

Nicky van Meegen met haar zussen Kelly (midden) en Wendy (rechts). vergroot

De ernstig zieke Nicky van Meegen (37) uit Eindhoven graag wil graag nog één kans. In Nederland is ze uitbehandeld en ze heeft haar hoop gevestigd op een speciale behandeling in Duitsland, waardoor ze misschien nog een paar jaar extra krijgt. Haar zus Kelly wil dat graag mogelijk maken.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Nicky werd ziek in januari 2018. Na een wild knuffelgevecht met haar kinderen ontdekte ze plots een knobbeltje in haar borst. Vanaf dat moment kwamen zij en haar familie terecht in een lange en slepende periode waarbij Nicky haar lichaam werd geteisterd door de kanker. Een paar keer leek het alsof de kanker weg was, maar de ziekte kwam elke keer toch weer terug.

Nicky’s jongere zus Kelly van Dijk (34) heeft alles van dichtbij meegemaakt en haar altijd gesteund. "In augustus 2019 kregen we te horen dat ze uitbehandeld was’’, vertelt ze. ‘’Dat was net voor de bruiloft van mijn jongste zusje. Een afschuwelijk bericht."

Nicky had een van haar borsten laten amputeren, maar de kanker was al uitgezaaid naar haar buikvlies, nieren en lever. "De chemo krijgt ze eigenlijk alleen nog maar om haar leven te rekken. Door die chemo is vaak erg ziek. Haar longen lopen vol met vocht en eens in de zoveel tijd moeten die worden leeggepompt."

''De wonderen zijn de wereld nog niet uit.''

Samen met haar oncoloog kwam Nicky een speciale behandeling op het spoor in Duitsland. In die speciale privékliniek bieden ze therapieën aan die in Nederland nog niet zijn goedgekeurd. ''Het gaat om therapieën als immuuntherapie, hyperthermie en virotherapie. De kans is klein dat ze daardoor helemaal beter wordt'', zegt Kelly. ‘’De wonderen zijn de wereld natuurlijk nog niet uit, maar ze zal waarschijnlijk niet meer genezen. Maar de kuur die ze daar kan krijgen kan haar wel nog jaren extra geven. En dat is het zeker waard."

Kelly houdt enorm veel van haar zus. In moeilijke tijden was Nicky altijd daar om haar te steunen. "Mijn zusje Wendy en ik zijn allebei gescheiden en in die tijd was Nick er echt voor ons. Ze cijfert zichzelf altijd weg om andere te kunnen helpen. Nu is het tijd dat wij haar helpen."

''Nicky is de eerste die geld zou geven aan iemand die in nood zit.''

Kelly en haar familie zijn een crowdfundingactie begonnen. Ze moeten 80.000 euro ophalen om de behandeling in Duitsland te kunnen betalen. "Eerst wilde Nick eigenlijk niet dat we dit deden", vertelt Kelly geëmotioneerd. "Ze vond het schooien om anderen om geld te vragen. Maar ik heb tegen haar gezegd dat ze het niet zo moest zien. Zij was andersom namelijk de eerste geweest die geld had gegeven als iemand in nood zat."

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.