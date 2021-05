Wachten op privacy instellingen... De politie zoekt deze vier zelfscandieven (foto: Bureau Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vier vrouwen stelen twee winkelwagens vol boodschappen bij zelfscankassa

Eén euro betalen voor twee volle karren boodschappen. Dat is wat vier vrouwen afgelopen juli klaarspeelden in een supermarkt van Albert Heijn in Waalre. De politie deelt de beelden van de zelfscandieven maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Op camerabeelden is te zien hoe een van de vrouwen een winkelmedewerkster afleidt. Intussen glippen twee handlangers met volle karren boodschappen door het poortje van de zelfscankassa heen. Een van de vrouwen rekent maar één product af ter waarde van een euro.

Een derde vrouw, die achter haar twee handlangers loopt, lukt het niet meer om door het poortje te komen. Zij laat een volle kar met boodschappen vervolgens achter in de winkel en vertrekt.

De politie heeft de zelfscandieven nog niet kunnen pakken en schakelt nu de hulp van het publiek in. Mensen met tips worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

