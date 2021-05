Tientallen dode vissen houden Dinteloord bezig: 'Wat een stank'

Foto: Daniëlle Frijters vergroot

Dinteloord is in de ban van de plotselinge massale vissterfte. In de Kreek die door het centrum loopt, komen de afgelopen dagen steeds meer dode vissen bovendrijven. Hoe dat komt, is een groot mysterie.

Sven de Laet Geschreven door

Tim Huisman, fractieleider van de D66 in Steenbergen, kan er met zijn hoofd niet bij. "Het is zo apart. We zien het ook echt alleen in Dinteloord en niet in de omliggende dorpen. Sterker nog, het is alleen in dit specifieke stukje water."

Stank

Hoe dan ook, het houdt de gemoederen in het dorp flink bezig. Het is dan ook geen fraai gezicht. "Mensen lopen een rondje en zien plotseling al die dode dieren drijven. En dan hebben we het nog niet eens over de stank. Ook onder de bewoners leeft de vraag hoe dit kan. De wildste verhalen doen de ronde. Er wordt nu vooral gedacht aan zuurstoftekort in het water."

Huisman heeft de gemeente gevraagd om uit te zoeken wat de oorzaak is. "Al ben ik daar misschien niet eens aan het juiste adres. Dit vraagt misschien meer om de deskundigheid van het waterschap."

Voor de korte termijn lijkt het probleem even opgelost, vertelt Huisman. "Ze hebben de sluizen opengezet. Overigens niet speciaal voor die vissen, hoor. Maar die zijn daardoor wel afgevoerd."

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.