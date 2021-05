Vrouw komt thuis terwijl inbrekers huis overhoop halen

Wachten op privacy instellingen... De inbrekers verwondden de vrouw tijdens hun vlucht naar buiten (foto: Bureau Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2

Een inbraak in huis is al niet fijn, zeker niet als je de inbrekers tegenkomt terwijl je thuiskomt. Het overkwam een vrouw in Tilburg afgelopen maart in haar appartement aan de Buurmalsenlaan. Op opnames is te horen dat de vrouw het uitschreeuwt van angst.

De inbrekers rennen meteen weg als ze merken dat de bewoonster thuiskomt. Bij hun vlucht verwondden ze de vrouw aan haar pols. Op camerabeelden in de buurt zijn de vluchtende inbrekers te zien. Het huis werd helemaal overhoop gehaald op zoek naar kostbaarheden, ze zorgden voor een hoop schade aan de deur van het appartement.

Eén van de inbrekers gooide tijdens de vlucht zijn jas weg. De politie hoopt dat mensen de mannen herkennen. Mensen met tips worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.

