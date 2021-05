Advocaten slaan alarm over afhandeling uitkeringen door gemeente Tilburg

(Archieffoto) vergroot

Inwoners van Tilburg komen 'klem te zitten' doordat hun aanvraag voor een uitkering bij de gemeente onterecht wordt afgewezen of stopgezet. Daarvoor waarschuwt het AdvocatenCollectief Tilburg, dat voor meerdere mensen bezwaar aantekende en in nagenoeg alle gevallen gelijk kreeg. De advocaten vrezen dat de verantwoordelijke gemeentemedewerkers 'onvoldoende oog hebben voor de menselijke maat' en niet naar 'het verhaal achter de casus kijken', stellen ze maandag in een brief aan de gemeente.

Paul Ruiter Geschreven door

Volgens de advocaten gaat het mis bij de aanvraag voor een uitkering of bij de controle van wie die al ontvangt. In beide gevallen worden uitkeringen onterecht afgewezen of ingetrokken omdat de aangeleverde stukken niet zouden kloppen, terwijl na een bezwaarprocedure of gang naar de rechter juist blijkt dat de boel wel op orde was, ziet het advocatenbureau.

"Het wordt dan door de gemeente bijvoorbeeld niet naar de goede afdeling doorgezet, fout doorgestuurd of aan het verkeerde dossier gehangen", zegt advocate Anna van Tol-Macharoblishvili. "Dat zorgt ervoor dat zo’n aanvraagprocedure veel te lang duurt, of dat er direct een afwijzing komt."

En in beide gevallen heeft dat grote gevolgen, zegt de strafpleiter. Want wie bezwaar maakt, zit volgens haar vaak een paar maanden zonder inkomsten. En wie geld moet terugbetalen, hangt vaak een schuld boven het hoofd.

'Topje van de ijsberg'

"Cliënten lopen dan achter de feiten aan", zegt de advocate. "Terwijl door het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) al is vastgesteld dat een uitkering geen vetpot is, eigenlijk is dat te weinig om van te kunnen leven. Nu zijn er een hoop mensen die een schuld boven het hoofd hangt en van niks weten. En zo'n schuld, daar kom je eigenlijk niet meer uit, die wordt dan weer verrekend met een nieuwe uitkering."

Bij haar bureau gaat het om 23 zaken in de periode tussen september vorig jaar tot aan april, maar Van Tol-Macharoblishvili verwacht dat dat 'het topje van de ijsberg' is. "Er zijn ook burgers die geen bezwaar maken of dat via een ander advocatenbureau doen, dus exacte cijfers weten we niet", legt ze uit. "Maar het feit dat het bij ons al zo erg opvalt, dat is heel zorgelijk."

Computer

Volgens de advocate lijkt het de gemeente aan inlevingsvermogen te ontbreken. "Het lijkt net of een computer de beslissingen neemt", zegt ze over de verantwoordelijke ambtenaren. "Er wordt alleen maar afgevinkt: 'Heb ik dit ontvangen? Nee? Dan afwijzen.' Ik denk dat er een soort bijscholing moet komen. Er moet gekeken worden naar wat zo’n beslissing bij een burger doet."

De gemeente Tilburg laat weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de brief. “We zullen eerst even goed moeten doorgronden wat ons ‘verweten’ wordt en dat beoordelen”, zegt een woordvoerder.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.