Automobilist raakt gewond na botsing met tractor

Op de Grote Aard in Veldhoven is een bestuurder van een auto maandagavond gewond geraakt bij een botsing met een tractor. De man zat na het ongeval bekneld in zijn auto.

Ron Vorstermans Geschreven door

Hij moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing vond plaats na een bocht, maar de precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De auto belandde na de botsing op zijn kant en is zwaar beschadigd.

De bestuurder van de tractor raakte niet gewond. Wel verloor zijn tractor een wiel. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar het is nog onduidelijk hoe erg zijn verwondingen zijn. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

