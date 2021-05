Het Willem II-seizoen in beeld, elf momenten die het voetbaljaar kleurden

Vreugde bij Vangelis Pavlidis na zijn wereldgoal tegen Fortuna Sittard (foto: OrangePictures). vergroot

Het voetbalseizoen is voorbij voor Willem II. Een jaar dat niet snel vergeten zal worden, vooral omdat het door corona anders was dan het ooit is geweest. Maar er gebeurde meer, veel meer. Van grote sportieve momenten tot bijzondere randzaken. Met het seizoen in beeld kijken we met een elftal foto's terug op het afgelopen voetbaljaar.

Groepsfoto na de ruime zege in de Europa League (foto: OrangePictures). vergroot

Het afgebroken seizoen 2019-2020 had voor Willem II met een ticket voor Europees voetbal een positieve kant. Voor het eerst in vijftien jaar mocht de Tilburgse ploeg Europa in. In Luxemburg werd Progrèss Niederkorn met 0-5 verslagen, met fans op de berg naast het stadion. Daarna volgde een thuisduel tegen Rangers FC. Kansloos was Willem II niet, al deed de uitslag anders vermoeden. De Schotten wonnen met 0-4.

Ongeloof bij Freek Heerkens nadat hij weer geblesseerd is geraakt (foto: OrangePictures). vergroot

Het jaar waarin Europees voetbal werd gehaald klopte bijna alles bij Willem II. Trainer Adrie Koster had bijna continue de beschikking over dezelfde spelers. Hoe anders was het dit seizoen. Door blessures waren spelers als Jordens Peters, Freek Heerkens en Driess Saddiki langdurig afwezig. Iedere week moest de trainer een nieuwe puzzel leggen en dat was lang niet altijd met succes.

Het moment van de wedstrijd, rood vaoor Kwasi Wriedt (foto: MaRicMedia). vergroot

Het woord gifbeker werd in de eerste seizoenshelft met regelmaat in de mond genomen. En telkens als men in Tilburg dacht dat de gifbeker leeg was, bleek er op de bodem toch nog een restje ellende te zitten. Tekenend was misschien de rode kaart voor Kwasi Wriedt. Thuis tegen PEC Zwolle was er niets aan de hand voor Willem II, dat met een 1-0 voorsprong leek te gaan rusten. Tot de Ghanese spits vlak voor rust ongelukkig het been van Mike van Duinen raakte. Hij kreeg rood en PEC Zwolle won vervolgens met 1-3. Een schorsing volgde niet, de rode kaart werd geseponeerd.

Willem II-coach Adrie Koster na de dreun in Venlo (foto: Orange Pictures). vergroot

Een bekerfinale, een vijfde plaats en Europees voetbal. Adrie Koster was zeer succesvol de afgelopen jaren. In november zette hij nog een handtekening onder een nieuw contract bij Willem II, tot de zomer van 2022. Een paar maanden later werd hij ontslagen. Door tegenvallende resultaten en de zeventiende plaats op de ranglijst werd zijn contract ontbonden.

Petrovic tijdens zijn eerste training als hoofdtrainer bij Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Na het ontslag van Adrie Koster moest er ‘een ander type’ trainer komen, zo gaf technisch directeur Joris Mathijsen aan. Met Zeljko Petrovic werd aan die eis voldaan. Emotioneel en druk, het is een stempel waar hij nooit meer van af zal raken. Maar juist met zijn aanstekelijke enthousiasme zorgde hij – een groot aantal wedstrijden – voor de juiste mentaliteit bij de spelersgroep en lukte het hem om Willem II van plaats zeventien naar de uiteindelijke veertiende plaats te brengen.

Aro Muric (foto: OrangePictures) vergroot

In Tilburg was er vuurwerk op de laatste dag van de transfermarkt, in de laatste uren werden er drie spelers gehaald. Sven van Beek en Ian Smeulers werden gehuurd van Feyenoord. De eerste werd een onbetwiste basisspeler, de tweede kwam uiteindelijk niet verder dan drie korte invalbeurten. Met Aro Muric kwam er bovendien nog een nieuwe doelman. De van Manchester City gehuurde keeper kreeg de nodige kritiek, maar toonde zijn kwaliteit ook een paar keer op cruciale momenten. Vooral de gestopte strafschop tegen ADO Den Haag was van groot belang.

Vreugde bij Vangelis Pavlidis na zijn wereldgoal tegen Fortuna Sittard (foto: OrangePictures). vergroot

Vangelis Pavlidis is een speler met veel potentie. Maar ook een speler die nu al heel belangrijk is. De 22-jarige Griek was dit seizoen aan het zwerven in het elftal. Ook omdat zowel Koster als Petrovic wist dat waar hij ook staat, hij altijd hard werkt en overal van waarde kan zijn. Spits, linksbuiten, aanvallende middenvelder. Pavlidis stond er en toonde zijn kwaliteit. Hij eindigde het seizoen met twaalf competitiedoelpunten als clubtopscorer.

Wesley Spieringhs in een innige omhelzing met Pol Llonch (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II is druk geweest om het niveau in de jeugdopleiding naar een hoger niveau te tillen, om zo uiteindelijk spelers af te leveren bij het eerste elftal. Dit seizoen brak uit het niets een jongen uit eigen jeugd door. Wesley Spieringhs kwam op de fiets naar de club en speelde tussen wat examens door wedstrijden tegen clubs als Ajax en AZ. De uit Goirle afkomstige middenvelder heeft de kans gepakt bij afwezigheid van andere spelers. Een speler waar de supporters mee weg lopen, een lichtpunt in een zeer matig Willem II-seizoen.

Fans speelden grote rol bij Willem II-RKC (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II liep dit seizoen tegen een paar hele pijnlijke nederlagen aan, ook in het eigen Koning Willem II Stadion. Met de 0-6 nederlaag tegen FC Utrecht als absoluut dieptepunt. Een van de hoogtepunten was de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daar werd weer eens duidelijk dat fans een grote rol spelen. De Tilburgse ploeg won, met dank aan de steun van zo'n tweeduizend fans. Ze lieten zich horen, met de ogen dicht leek het alsof het stadion vol zat.

Vreugde nadat handhaving in de Eredivisie een feit was (foto: OrangePictures). vergroot

Toen Petrovic werd aangesteld stond Willem II zeventiende, met een grote achterstand op de concurrenten. Zondagmiddag ging het op de ranglijst nog over RKC Waalwijk heen en werd het seizoen afgesloten als nummer veertien van Nederland. Geen degradatie, geen play-offs. Een slecht jaar werd op een positieve manier afgesloten, met handhaving in de Eredivisie. Waardoor het 125-jarig jubileum op het hoogste niveau gevierd kan worden.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Na het laatste fluitsignaal werd er door de spelers feest gevierd op het veld. De gebruikelijke gang naar de mixed zone om de pers te woord te staan volgde daarna niet. De spelers gingen richting de supporters die zich verzameld hadden achter de KingSide. Daar werd een spontaan volksfeest gevierd, waarbij iedere speler naar voren werd geroepen en de selectie met de supporters langdurig – in de stromende regen - handhaving vierde.

