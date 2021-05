'Twee keer getrouwd, maar huldiging was leuker', volksfeest bij NAC in 1993

vergroot

NAC speelt donderdagavond in Emmen de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. "NAC moet met lef spelen", zegt oud-speler Peter Remie dan ook over het duel. Samen met Pierre van Hooijdonk blikt hij terug op de nacompetitie van 1993. "Ik stond twee keer op het bordes van het stadhuis om te trouwen, maar die keer bij de promotie van NAC was leuker", zegt Remie in de 'Die Toffe Ploeg van Toffe Jongens Podcast' van het NAC Museum.

De play-offs worden dit seizoen in drie rondes gespeeld via het zogenaamde knock-outsysteem waarin ploegen telkens in één wedstrijd beslissen wie er verder gaat. NAC won afgelopen zaterdag thuis van FC Volendam en gaat nu op bezoek bij FC Emmen. Weer een duel waar het gaat om 'de dood of de gladiolen'.

"Dat is geen nadeel voor NAC", zegt oud-speler Peter Remie, die verschillende nacompetities met NAC speelde. "Want Emmen is de betere ploeg, maar in één allesbeslissende wedstrijd kan er van alles gebeuren. NAC maakt een kansje en ik denk dan in de verhouding van zestig tegen veertig procent."

"Tweederde van de wedstrijden van NAC waren dit seizoen niet om aan te gluren", vervolgt de oud-rechtsbuiten. "Maar de laatste duels is de ploeg beter gaan spelen. Ze durven meer en dat moeten ze ook in Emmen laten zien. Niet achteruit lopen, maar met lef spelen. En dat uitstralen, want Emmen is maar een provincieclubje. Wij zijn veel groter, wij zijn NAC."

"Ik heb drie keer op het bordes van het stadhuis gestaan, twee keer om te trouwen en één keer voor promotie."

Remie speelde in de jaren negentig zelf een aantal keer met NAC in de nacompetitie. Die van 1993 zal hij nooit meer vergeten. In dat jaar promoveerde de club en dat leidde tot een waar volksfeest in Breda. "Ik heb drie keer op het bordes van het stadhuis gestaan", zo vertelt hij. "Twee keer om te trouwen en één keer voor de promotie. En die promotie was toch wel de leukste van allemaal."

Peter Remie en oud-ploeggenoot Pierre van Hooijdonk vertellen in 'Die Ploeg Van Toffe Jongens Podcast' over het promotiejaar 1993. Luister hieronder.

