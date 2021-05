Ernstig ongeluk met vrachtwagens, A67 bij Eindhoven dicht

Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks - SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Dave Hendriks - SQ Vision

Op de A67 bij knooppunt De Hogt in Eindhoven is een ernstig ongeluk gebeurd tussen twee vrachtwagens. Het ongeluk gebeurde in de richting van de Belgische grens. De weg is dicht. Eén chauffeur raakte bekneld in zijn vrachtwagen. Na zo'n anderhalf uur lukte het de brandweer hem te bevrijden.

Ista van Galen Geschreven door

Een van de vrachtwagens reed vermoedelijk achterop de andere, die in een file stond, geeft de politie aan. Maar er moet nog onderzoek worden gedaan naar wat er precies is gebeurd.

De beknelde chauffeur was na het ongeluk volgens de politie nog aanspreekbaar. Hij is inmiddels overgedragen aan de ambulance.

Verkeer richting Antwerpen wordt geadviseerd om te rijden via Breda over de A16 en de A58. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond negen uur 's avonds weer open zal zijn.

