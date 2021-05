Ernstig ongeluk met vrachtwagens, A67 bij Eindhoven was uren dicht

Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks - SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Dave Hendriks - SQ Vision

De snelweg A67 was dinsdag tot in de nacht afgesloten bij knooppunt De Hogt richting de Belgische grens. Dit was volgens de ANWB nodig vanwege een spoedoperatie. Die herstelwerkzaamheden volgden op een ernstig ongeluk dat dinsdagmiddag gebeurde, waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. Er lag veel olie op de weg.

Bij het ongeluk kwam een chauffeur bekneld te zitten in zijn vrachtwagen. Na zo'n anderhalf uur lukte het de brandweer hem te bevrijden.

Gewond aan schouder en been

Een van de vrachtwagens reed vermoedelijk achterop de andere, die in een file stond, zo gaf de politie aan. Maar er moet nog onderzoek worden gedaan naar wat er precies is gebeurd.

De beknelde chauffeur was na het ongeluk aanspreekbaar. Uiteindelijk moest de vrachtwagen aan twee takelwagens worden vastgemaakt, zodat die uit elkaar kon worden getrokken. De chauffeur werd vervolgens bevrijd. Volgens ooggetuigen is hij gewond aan zijn schouder en been. Hij is weggebracht door een ambulance.

Omrijden

Vanwege het afsluiten van de weg kreeg het verkeer richting Antwerpen urenlang het advies om te rijden via Breda over de A16 en de A58.

