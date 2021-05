Jan heeft 500.000 bidprentjes en zijn verzameling is nog lang niet compleet

Wachten op privacy instellingen... Jan de Haan woont én leeft tussen zijn verzameling van 500.000 bidprentjes (foto: Rob Bartol). Volgende Vorige vergroot 1/2 Jan de Haan woont én leeft tussen zijn verzameling van 500.000 bidprentjes

Op de zolder, in de woonkamer én in twee slaapkamers: alles staat bomvol bidprentjes. Jan de Haan uit Drunen verzamelt al veertig jaar bidprentjes. Hij zag zijn collectie de afgelopen jaren groeien en groeien tot een immense verzameling van nu vijfhonderdduizend exemplaren. "Maar er kan altijd nog meer bij."

Rob Bartol Geschreven door

Wat ooit begon met graven in de eigen familiegeschiedenis, is in veertig jaar tijd uitgegroeid tot een kolossale verzameling van een half miljoen bidprentjes. "Ik weet dat ze ook worden verhandeld op Marktplaats, maar daar doe ik niet aan. Ik verzamel", benadrukt Jan. "Ik verzamel om mensen te helpen die aan (familie)onderzoek doen en vanwege de verhalen die op de bidprentjes staan. Bijzondere verhalen, soms met een lach en soms met een traan."

"Ik zal hier eens een stukje van voorlezen", zegt de verzamelaar, die een bidprentje heeft opgeduikeld uit een enorme ladekast. "Klaas, dat zijn roepnaam was, werd dood aangetroffen zittend in zijn stoel met een vredige gelaatsuitdrukking."

"Ze kwam een bidprentje brengen van iemand die zelf overleden was."

In het wereldje van familieonderzoekers (genealogie) is Jan de Haan zeer bekend. Onderzoekers komen langs voor onderzoek, maar komen ook nieuwe bidprentjes brengen. "Recent kwam er een vrouwtje langs uit Standdaarbuiten. Ze kwam een bidprentje brengen van iemand die zelf overleden was, maar die ook een bescheiden verzameling had gehad van bidprentjes. Zo groeit de collectie door. Maar, ik wil geen handelaren aan de deur. Ruilen mag, maar geen handelaren."

Nogal wat jaren geleden stonden de programmakers van Man Bijt Hond ook aan de spreekwoordelijke deur. Begrijpelijk, want de verzameling is bijzonder en Jan zelf ook wel een beetje. Naast de honderdduizenden bidprentjes heeft hij ook achthonderd hanen in zijn huis staan. Haantjes in alle soorten en maten die verwijzen naar Jans achternaam: De Haan.

"Ze wilden komen filmen en ze waren echt welkom, maar ik moest van de programmakers in vuilnisbakken gaan snuffelen. Zogenaamd zoekend naar bidprentjes. Nou dat heb ik nooit gedaan en doe ik ook niet. Zo kom ik niet aan mijn bidprentjes. Gelijk klaar met die lui.”

"Ik ga daar verder niets over zeggen, maar het is geregeld."

Uiteraard denkt de 79-jarige Jan zo nu en dan zelf ook na over zijn sterfelijkheid en samenhangend daarmee over de toekomst van zijn immense collectie. "Ik ga daar verder niets over zeggen, maar het is geregeld. De historische waarde van mijn verzameling is erkend en alles blijft bij elkaar."

Ondanks dat de collectie al een half miljoen bidprentjes omvat blijven bidprentjes, oud en nieuw, zeer welkom bij Jan. "Opsturen hoor, er kan altijd nog meer bij."

