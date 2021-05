Rooftocht langs sportverenigingen in de Kempen: 'Onmacht en verdriet'

Een opengebroken deur bij V.V. Vessem (foto: politie). vergroot

Het is een raadsel voor sportverenigingen in de Kempen: in korte tijd werd er bij een aantal uit de omgeving ingebroken. Afgelopen weekend bij SV Lierop, maandagnacht was het raak bij voetbalvereniging V.V.Vessem en dinsdagnacht bij tennis- en voetbalvereniging RKVV Bergeijk. De verenigingen krabbelden net weer overeind na een moeilijke tijd door de coronacrisis.

"Ik voel onmacht en verdriet, het zit me hoog", zegt Jack Sleddens. Hij is de penningmeester van RKVV Bergeijk. De dieven hebben daar onder meer een tractor gestolen en een borstelsysteem. "En nog wat andere attributen", zegt Jack. "Verder hebben ze de poort geforceerd en twee deuren opengebroken. Ze hebben zelfs een zeecontainer open gekregen! Daar zat gelukkig vooral gravel in opgeslagen." De tennisvereniging ernaast heeft schade aan vijf deuren. "Maar gelukkig is daar niets weggehaald."

De politie vermoedt dat de inbraken worden gepleegd door dezelfde groep. Iedere keer wordt gebruikt gemaakt van een busje of aanhanger. Frans Maas, voorzitter van V.V. Vessem heeft bewakingsbeelden gezien. "Een wit busje met twee mannen die spullen inladen."

Bij V.V. Vessem balen ze enorm. "We zijn een vereniging dus we moeten de middelen overal vandaan halen om alles te onderhouden. Nu zijn die spullen ineens weg”, zucht hij. "En al het gedoe eromheen nu, we zijn gelukkig verzekerd maar we krijgen nooit hetzelfde bedrag terug als waarvoor we die spullen gekocht hebben. Die spullen zijn voor ons veel meer waard dan voor de verzekering."

Bij V.V. Vessem is een zitmaaier weggehaald uit 2019. "Die hadden we toen nog nieuw gekocht. Als ik de marktwaarde zou schatten van die gestolen spullen kunnen ze er misschien net drie- of vierduizend euro voor krijgen. Dan denk ik: waarom doe je dat dan? Zeker als je zoveel risico loopt. Blijkbaar is de nood toch hoog om op deze manier geld te verdienen", zegt Frans.

Beide verenigingen waren goed bewaakt. "De gebouwen zijn grotendeels met een alarm beveiligd. We hebben ook camerasystemen hangen. Maar door wat er nu is gebeurd willen we dat wel gaan uitbreiden", zegt Jack.

"Als we nieuwe spullen willen aanschaffen dan is de grote vraag: komen ze nog een keer terug?", zegt ook Frans. Hij probeert alles te doen om nog een inbraak bij V.V. Vessem tegen te houden. "De kantines en de materiaalhokken zijn altijd doelwit. Maar we hebben een alarm, schrik lichten en zware sloten."

De bewakingsbeelden zijn overgedragen aan de politie, die doen onderzoek naar de zaak. Ze roepen op om 112 te bellen als er een verdachte situatie te zien is bij een sportvereniging wanneer niet gesport wordt maar er wel een voertuig op het terrein staat.

