Smakelijk eten? Jumbo komt met Pizza Worstenbroodje

Hou je niet zo van avontuurlijke pizza’s? Dan kun je het vriesvak van Jumbo de komende tijd maar beter mijden. De supermarkt heeft een variant bedacht waar de pizza Hawaï met ananas bij verbleekt: een pizza met daarop mini-worstenbroodjes.

De bijzondere combi van pizza met ons bourgondische worstenbroodje is een cadeau aan klanten, omdat de van oorsprong Veghelse supermarkt honderd jaar bestaat. "Een verrassende en heerlijke combinatie", zegt woordvoerder Michiel de Ruijter. "Want wat is lekkerder dan een verse pizza of een echt Brabants worstenbroodje mét spek en ketchup? De combinatie van die twee."