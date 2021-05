Tilburgse band Krezip keert terug naar de eigen schoolbanken

Na al die jaren weer terug in die aula (foto: Krezip). vergroot

Met de eindexamens in volle gang besloot ook de Tilburgse band Krezip om dinsdag terug te keren in de schoolbanken. In de aula van het Koning Willem II College, waar het 'allemaal begon', speelden ze live het nummer Seventeen.

"Er is toch geen mooiere plek om Seventeen te spelen dan in de school waar we elkaar ontmoetten, optraden in deze aula en waar we 17 werden", schrijft de band op Facebook. "Dankjewel juffrouw Megens dat we hier een dag mochten mijmeren en door onze oude gangen konden struinen."

De clip valt in de smaak en roept herinneringen op, zo blijkt uit de reacties. "Ook mijn oude middelbare school. Ik herken de aula maar al te goed in de video. Jullie speelden toen op het eindfeest mavo/havo/vwo dat jaar in het oude Noorderlicht nog. Geweldig optreden was dat!", schrijft Rudy Smolders. En: "Zo vet!! Alleen zang en gitaar!! Magisch!!!"

