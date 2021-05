Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Ik heb een buikje gekregen', blijdschap dat sportscholen weer open mogen

Met een confettikanon werden de eerste fanatiekelingen woensdagochtend vroeg begroet in sportschool David Lloyd in Veldhoven. Maandenlang mocht daar niet gefitnest worden om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar nu zijn de coronaregels versoepeld omdat het de goede kant opgaat met het aantal besmettingen en dus kan iedereen die dat wil weer in de sportschool terecht.

Om kwart over zeven 's ochtends waren de eerste sportievelingen al aan het fitnessen in Veldhoven. "Ze stonden te popelen voor de deur", zag general manager Lion van der Velden.

"De afgelopen vijf maanden was het hier heel leeg, dat was heel raar. Maar we zijn in de tussentijd wel bezig geweest. We hebben de boel opgeknapt en hebben heel veel online lessen georganiseerd om onze leden thuis enthousiast te houden. We zijn dus vindingrijk geweest, maar we konden toch niet wachten om hier weer te beginnen."

Discipline

Een van de fanatiekelingen die woensdagochtend vroeg meteen weer aan de slag ging in de sportschool was Sander. "Ik heb de afgelopen maanden toch wel een buikje gekregen", lacht hij. "Thuis ben ik toch minder actief. Ik heb niet de zelfdiscipline om daar ook iedere morgen aan de slag te gaan."

Hij is net zoals de meeste vaste klanten wat spiermassa kwijtgeraakt in de voorbije periode. Daarom gingen ze woensdag met wat lichtere gewichten aan de slag dan gebruikelijk. Maar ze waren blij dat ze zich weer lekker in het zweet konden werken.

Sociale aspect

"Maar het meest miste ik het sociale aspect", vertelde Ashley, terwijl ze aan het werk is op de crosstrainer. "Mensen die een praatje komen maken terwijl je bezig bent. Thuis sporten is toch minder motiverend dan hier in de sportschool met iedereen om je heen. Als je ziet dat iedereen fanatiek bezig is, krijg je er zelf ook zin in."

De eerste fanatiekelingen gingen al om kwart over zeven 's ochtends aan de slag in Veldhoven (foto: Eva de Schipper).

