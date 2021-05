Efteling is eindelijk weer open: 'Meteen vijf keer in Vliegende Hollander!'

Na ruim vijf maanden heropende de Efteling - na een sluiting vanwege de coronapandemie - woensdagochtend de deuren, maar ruim een uur van tevoren stonden de eerste bezoekers al voor de poort te wachten. "Ik ben zo blij om weer terug hier naartoe te mogen!"

'Het was best wel een zware tijd voor ons'

Een groepje diehard Eftelingfans zette meteen koers richting Ruigrijk. "We zijn bevriend geraakt via onze bezoekjes aan dit park", vertelde Ruben. Ze kunnen hun geluk niet op nu de coronamaatregelen versoepeld zijn nu het aantal coronabesmettingen flink is teruggelopen. "Het park is zo lang dicht geweest!", verzuchtte Yvette "We wisten werkelijk niet wat te doen." Ze kreeg bijval van Jayjay. "Het was best wel een zware tijd voor ons. De Efteling is toch een beetje magie." Welke attractie ze het meest gemist hebben? "De Vliegende Hollander! Daar gaan we nu minstens vijf keer in!"