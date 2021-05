Beatrix na koninklijke soap terug op kasteel Dussen: 'Eind goed al goed'

vergroot

Een bronzen sculptuur van voormalig koningin Beatrix keert na jarenlange afwezigheid weer terug op Kasteel Dussen. "Moeder en dochter zijn dan weer samen", vertelt Klaas Rienks uit het kasteeldorp. "In de voormalige burgemeesterskamer van het kasteel staat al decennialang een buste van Juliana en die krijgt weer gezelschap van haar dochter Beatrix."

Rob Bartol Geschreven door

De buste van Beatrix verdween uit het kasteel toen de gemeente Dussen in 1997 werd samengevoegd met Werkendam. Op vrijdag 28 mei keert Beatrix weer terug op het kasteel dat lang gebruikt werd als gemeentehuis van Dussen. Dat wordt een bijzondere dag voor Klaas Rienks: "Ze wordt weer onthuld, de wethouder is erbij en ik zal zeker een toespraak houden. Er is zo slecht met haar omgegaan."

"Dat was pure majesteitsschennis."

Het lijkt wel een koninklijke soap. "Toen de gemeenten samengingen, werd ze van kasteel Dussen naar de raadzaal van de gemeente Werkendam verhuist. Ze heeft daar gestaan tot het moment dat Werkendam op 1 januari 2019 opging in de nieuwe gemeente Altena. De inboedel werd verkocht aan een opkoper en de buste van Beatrix kwam op een veiling terecht, waar ze werd verkocht voor 177 euro. Dat was pure majesteitsschennis", meent Rienks.

Wat volgde was een jarenlang getouwtrek tussen de gepassioneerde kunstliefhebber die de buste van Beatrix kocht en de nieuwe gemeente Altena. Inzet van de koninklijke soap: de buste van Beatrix had nooit verkocht mogen worden, moest worden teruggekocht van de nieuwe eigenaar en terug naar het kasteel. "Maar die mevrouw wilde niet meewerken", vertelt Rienks. "Verkocht was verkocht."

"Ze zijn straks weer samen."

"Toeval of niet", gaat Rienks verder. "Ik werd getipt door iemand van de provincie dat precies zo'n zelfde buste werd aangeboden door Wiljan Versteeg van Kunstconsult in Amstelveen. Deze buste komt uit dezelfde serie van tien, die is gemaakt door beeldhouwer Mari Andriessen. We hebben haar kunnen voor een zacht prijsje kunnen kopen en gelukkig betaalt de gemeente Altena de rekening. Eind goed al goed."

Met de terugkeer van de koninklijke buste op kasteel Dussen komt er een eind aan een koninklijk kunstrelletje. "Het belangrijkste signaal is, dat we ervan moeten leren", betoogt Rienks. "Er wordt soms zo nonchalant omgegaan met kunst en dat is heel jammer. Maar gelukkig worden moeder en dochter weer verenigd in de burgemeesterskamer van kasteel Dussen. Ze zijn straks weer samen."

vergroot

Mari Andriessen (1897-1979), was een van de bekendste beeldhouwers die Nederland heeft gekend. Een van zijn beroemdste werken is De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Dat beeld herinnert aan de Februaristaking van 1941.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.