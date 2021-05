Kies nu al de muziek voor je uitvaart: 'Ook hardrock kan best'

John is er nog niet helemaal aan uit welke muziek hij zélf wil. vergroot

Hij is er weer: de Monuta Uitvaartmuziek Top 10. En al denk je er misschien liever niet over na, het is voor achterblijvers toch handig als ze weten welke nummers er bij jouw begrafenis of crematie gedraaid moeten worden. Uitvaartverzorger John Snels uit Roosendaal helpt nabestaanden met het maken van de juiste keuzes. "Eigenlijk kan alles."

Het is een belangrijk onderdeel van zijn werk. "Muziek is zó persoonlijk. Vaak weten nabestaanden gelukkig wel waar iemand van hield. Dan help je hooguit met bepalen op welk moment een nummer wordt gedraaid. Het ene lied leent zich beter voor de binnenkomst, een ander voor het verlaten van de zaal."

"Kom je er echt niet uit, dan is een instrumentaal stuk vaak een veilige keuze."

Toch is de rol van John in sommige gevallen een stuk groter. "Je ziet steeds vaker dat mensen eenzaam of alleen waren. Als ze dan ook nooit de radio aan hadden staan, is het lastig in te schatten wat iemand graag luisterde."

Op zo'n moment gebruikt hij zijn ervaring. "Je probeert eerst met gesprekken toch te ontrafelen wat geschikt kan zijn. Kom je er echt niet uit, dan is een instrumentaal stuk vaak een veilige keuze. Zonder tekst ligt het net wat minder gevoelig."

Een lijstje met tips heeft John niet. "Maar ik heb wel wat nummers in mijn hoofd zitten. En ik stel bijvoorbeeld weleens een lokale artiest voor. Maar het moet uiteindelijk toch echt de keuze van de mensen zelf zijn." Ook als er iets voorbijkomt wat niet zijn smaak is. "Het is niet aan mij om te bepalen of een familie iets wel of niet moet draaien. Als iemand fan is van hardrock, dan hoort dat genre er gewoon bij."

"Gisteren kwam Rollercoaster van Danny Vera nog voorbij. Mooi nummer, hoor."

Zelf heeft John zijn selectie trouwens nog niet vaststaan, vertelt hij lachend. "Wij adviseren mensen altijd om hun wensen vooraf met ons te bespreken. Dan is het gek om dat zelf niet te doen. Maar de muziek schuif ik vooralsnog voor me uit. Dat komt vooral doordat er telkens mooie nieuwe nummers bijkomen."

Dat blijkt wel uit de kersverse Uitvaartmuziek Top 10, waar 'Roller Coaster' van Danny Vera met stip op de vijfde plaats is binnengekomen. "Gisteren kwam 'ie nog voorbij. Mooi nummer, hoor."

Het lijstje is er volgens John dan ook niet voor niks. "We blijven toch een beetje in hetzelfde stramien. Wat wel opvalt, is dat er door een programma als Beste Zangers steeds vaker nieuwe versies van liedjes terugkomen. Van The Sound of Silence hoor ik nu vaker de versie van Henk Poort dan de originele van Simon & Garfunkel. Persoonlijk vind ik die van de band Disturbed het mooist. Die komt echt binnen. Vooruit, die mag wel op mijn uitvaart."

De volledige Monuta Uitvaartmuziek Top 10:

‘Ave Maria’ (diverse uitvoeringen) Andrea Bocelli & Sarah Brightman – ‘Time To Say Goodbye’ Frans Bauer – ‘Een trein naar niemandsland’ Claudia de Breij – ‘Mag ik dan bij jou’ Danny Vera – ‘Roller Coaster’ Mieke Telkamp – ‘Waarheen, waarvoor’ Sweet people – ‘En de vogels zongen’ André Rieu – ‘The Rose’ Marco Borsato – ‘Afscheid nemen bestaat niet’ Frank Sinatra – ‘My Way’

