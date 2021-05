Mandy zoekt haar vader en wil daarom weten waar ze als baby woonde

Mandy Van de Kerkhof. vergroot

Mandy Van de Kerkhof (53) weet sinds twintig jaar dat haar vader niet haar biologische vader is. Haar ouders hadden in de jaren zestig in Eindhoven een gastarbeider uit Marokko in huis. Hij blijkt haar vader te zijn. Nu ze via het tv-programma 'Spoorloos' haar Marokkaanse vader zoekt, komt ze erachter dat niet duidelijk is waar ze als baby precies gewoond heeft.

Mandy is geboren in Eindhoven. Toen ze acht jaar oud was, vertrok ze met haar ouders naar Best. Sinds tien jaar woont Mandy weer in Eindhoven. Ze wil weten waar zij als baby heeft gewoond omdat dit kan helpen bij de zoektocht naar haar biologische vader.

De moeder van Mandy was al dertien jaar getrouwd met haar vader, voor ze verliefd werd op de gastarbeider die bij hun inwoonde. “Ze heeft een tijdje samengewoond met mijn biologische vader en kwam later terug bij mijn vader."

"Op mijn 33e gaf mijn moeder toe dat mijn vader niet mijn biologische vader is.”

"Ze overtuigde hem dat ik zijn dochter was.” Toch zag Mandy altijd al dat ze niet op haar vader leek. Ze stelde vragen, maar kreeg geen antwoorden. “Op mijn 33e belde ik mijn moeder op. Ze gaf toe dat mijn vader niet mijn biologische vader is.”

In dat jaar kreeg Mandy van haar moeder een envelop met het adres van haar biologische vader in Marokko. “Mijn biologische vader heeft mijn moeder nog geschreven. Zij heeft deze envelop 33 jaar lang bewaard. Dit is het enige wat ik heb van mijn vader. Ik weet niet hoe hij eruitziet.”

Ondanks alles is Mandy ontzettend trots op haar moeder. “Ze vertelde mij dat ze voor mijn biologische vader had gekozen, als mijn familie niet zo naar kleur had gekeken. Elke dag van mijn leven is voor mij een puzzelstukje”, zegt Mandy.

Ze hoopt stiekem dat ze nog broers en zussen heeft. “Misschien kan ik ooit in mijn eigen ogen kijken.” Mandy wacht af op de ontdekkingen van Spoorloos. “Hopelijk komen zij met goed nieuws en kan ik mijn vader ontmoeten!”

"De gemeente Best wil mij nu niet vertellen welke adressen in mijn woonhistorie ontbreken."

Doordat ze een overzicht mist van adressen waar zij de eerste tien maanden van haar leven woonde, weet ze niet waar haar biologische vader een kamer huurde. Aan haar ouders kan ze het niet vragen, want die zijn allebei overleden. “Als ik de adressen wist dan hadden we daar langs kunnen gaan. Als mijn biologische vader het huis zag, had die misschien gedacht: daar heb ik gewoond!”

Ze klopte aan bij de gemeente Eindhoven en de gemeente Best maar die kunnen haar ook geen duidelijkheid verschaffen. “Maar nu blijk ik tien maanden van mijn woonhistorie te missen."

"De gemeente Best vergat mijn woonhistorie te digitaliseren en door te geven aan de gemeente Eindhoven. Normaal moet de gemeente deze informatie doorsturen naar de nieuwe gemeente. De gemeente Best wil mij nu niet vertellen welke adressen in mijn woonhistorie ontbreken", zegt Mandy gefrustreerd.

Daardoor blijft het nog maar de vraag of Spoorloos haar biologische vader kan vinden, maar ze blijft hopen.

