Wel naar de sekswerker, maar niet naar de zonnestudio: 'Niemand snapt het'

De zonnestudio's blijven voorlopig nog gesloten (foto: ANP). vergroot

Met de nieuwe versoepelingen kunnen we met zijn allen steeds meer ondernemen: van een bezoekje aan een sekswerker tot het pretpark. Maar dat geldt niet voor de zonnestudio's. Ook al mogen veel ondernemers uit de beautybranche hun deuren openen, zonnestudio's vallen niet onder contactberoepen. En dat is voor zowel klant als ondernemer moeilijk te verkroppen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De regering heeft een stapsgewijs openingsplan opgesteld dat, als de coronacijfers niet te hard stijgen, de komende weken afgewerkt kan worden. In maart mochten contactberoepen als kappers en nagelstylistes weer starten en in april openden horeca en winkels weer de deuren. Op woensdag 19 mei ging stap 2 in. Daarbij mocht onder andere de buitenrecreatie weer open. Denk hierbij aan pretparken en dierentuinen.

"Er hoeft bij ons nul contact te zijn tussen klant en werknemer."

Zonnestudio's zijn al een half jaar dicht en hebben hun hoop gevestigd op de versoepelingen van 9 juni. Want voor alle zaken in de beautybranche gelden niet dezelfde regels. Een zonnestudio valt niet onder contactberoep, maar is officieel een 'doorstroomlocatie binnen'. ''Denk hierbij aan de Efteling'', zegt de eigenares van vijf grote zonnestudio's in Tilburg en Eindhoven. ''Zij zijn open voor de buitenattracties, maar binnen mag nog niks.''

Voor mensen uit de branche is het onbegrijpelijk dat ze nog niet open mogen. ''Er hoeft bij ons nul contact te zijn tussen klant en werknemer. Van de binnenkomst tot het zonnen zelf, het is hier volkomen veilig. Iedere klant heeft een eigen cabine, die voorafgaand helemaal wordt gedesinfecteerd door een van mijn medewerkers. Al het personeel draagt handschoenen en mondkapjes en overal hangen plastic schermen.''

''Mensen snappen gewoon echt niet waarom het niet mag.''

De eigenaresse, die graag anoniem wil blijven, werkt al tien jaar in de wereld van de zonnebanken. Van haar trouwe klantenkring krijgt ze vaak verontwaardigde reacties. ''Mijn telefoon staat de hele dag door roodgloeiend. Mensen willen gewoon weten wanneer ze weer kunnen. Ze snappen ook gewoon niet waarom het niet mag. Want ze kunnen wel naar een massagesalon of nieuwe nepnagels laten zetten, maar een bezoekje aan ons is dan weer verboden.''

De branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) spande eerder al een rechtszaak aan tegen de staat in de hoop het tij te doen keren. Zonder succes. Ze verloren de zaak en bleven dicht. Ze mogen pas weer open in fase 3. ''Ik heb goede hoop dat het in juni moet lukken. Die hoop had ik eerder ook in maart toen de kappers weer open mochten. Toen had ik ook echt gedacht dat we erbij zaten. Maar dit keer is het vooruitzicht gelukkig veel rooskleuriger.''

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.