Willem II-icoon Jordens Peters zet een punt achter zijn carrière

Willem II-boegbeeld Jordens Peters heeft een punt achter zijn carrière gezet. De verdediger die mapt met langdurig blessureleed, droeg negen seizoenen het Tilburgse shirt. Acht daarvan stond hij op het veld als aanvoerder. ‘Willem II zit diep in mijn hart.’

"Negen jaar, waarvan acht als trotse captain. We degradeerden, werden kampioen, haalden de bekerfinale en gingen Europa in. Waar die band mij ook bracht, de betekenis is altijd hetzelfde gebleven. Het is misschien maar een stukje stof, maar het betekende voor mij veel meer. De waardering die ik voelde van teamgenoten, de club en jullie maakt mij trots. Willem II ziet diep in mijn hart. Dat maakt stoppen moeilijk, maar dit is wel het juiste moment.”