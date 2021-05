Binnensporten mag weer, maar gymnastiekvereniging KDO is dakloos

Wachten op privacy instellingen... Milou van Nunen van KDO Deurne. Volgende Vorige vergroot 1/3 KDO Deurne.

Binnensporten mag na maanden weer, maar gymnastiekvereniging KDO Deurne moet haar turnlessen komende tijd nog buiten blijven geven. Begin april moesten ze namelijk uit hun turnlocatie, omdat die werd afgebroken. "Sindsdien staan we op straat", vertelt trainster Milou van Nunen. De vereniging verliest veel leden en vreest voor haar voortbestaan.

KDO Deurne maakte afgelopen zeven jaar gebruik van een oud schoolgebouw, waar ze in de gymzaal turnlessen kon geven. Maar de gemeente heeft die school inmiddels afgebroken voor nieuwbouw. De vereniging was zelf ook al jaren bezig met een nieuwe locatie, maar die is niet op tijd klaar. "Het doel is om een nieuwe turnhal te bouwen. Dat proces is al in gang gezet, maar dat duurt heel lang", legt Milou uit.

Sinds maart vorig jaar probeert de vereniging een eigen onderkomen te regelen. Er is een bedrijfshal die omgebouwd kan worden naar een turnhal en waar de vereniging twee jaar kan blijven. De benodigde stukken hebben ze vorige en deze maand naar de gemeente Deurne gestuurd. Die vraagt bij de veiligheidsregio om advies en daar wacht de gemeente nu op. "Dat is een verplicht onderdeel van de vergunningverlening", stelt een woordvoerder. De gemeente gaat 'zo voortvarend mogelijk' te werk, maar binnen enkele dagen een vergunning verstrekken is simpelweg onmogelijk.

En dus worden de turnlessen nu tijdelijk buiten op een grasveld gegeven. Maar dat is niet ideaal. "Je kunt je sport zo niet uitoefenen zoals je dat normaal gesproken zou doen in een gymzaal. Denk aan turnen op een brug, mat of trampoline." Bij de vereniging zitten ook veel wedstrijdturners die nu niet goed kunnen trainen. "Je kunt je wedstrijdniveau zo ook niet op peil houden."

Volgens Milou zijn ze wel blij dat ze alsnog buiten iets kunnen doen, maar veel is het niet. "Je kunt wat warm rennen, werken aan lenigheid en kracht en de basisbeginselen van het turnen trainen. Maar dan houdt het op. Onze sport hoort natuurlijk gewoon binnen."

Op het grasveld liggen wat matten waar de kinderen op kunnen turnen. Maar die zijn ook aan vervanging toe. Ze zitten vol met scheuren. "We hebben wel wat kleine materialen meegenomen naar buiten. Zoals een turnblok en een springplank waar we wat mee kunnen doen. Maar dus geen trampolines of dikke matten."

Dat er geen turnhal is, heeft er ook deels voor gezorgd dat het aantal leden van de vereniging fors is gedaald. "We hadden vierhonderd leden. In een jaar tijd zijn we er zo'n honderd verloren. Maar dat heeft voor een deel ook te maken met de coronamaatregelen, waardoor we lang niet konden sporten."

Milou baalt ontzettend dat een oplossing nog even op zich laat wachten. "We werken met ontzettend veel vrijwilligers hier die echt een hart voor de club hebben. En om dan niet te kunnen doen waar je passie ligt, namelijk de turnsport... Dat is gewoon heel verdrietig." En zeker nu binnen sporten weer is toegestaan, is het extra pijnlijk. "We zijn heel blij voor de andere verenigingen dat het wel weer mag. Maar wij zouden ook graag willen. En dat kunnen we niet."

