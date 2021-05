Een knuffelslaapfeestje in de bieb en Filou (2) kijkt mee vanuit huis

Wachten op privacy instellingen... Filou bracht haar knuffel naar de bieb. Volgende Vorige vergroot 1/2 Knuffelslaapfeestje in de bieb in Drunen

Na de winkels, terrassen en sportscholen kunnen we vanaf donderdag ook weer naar de bibliotheek. In Drunen ging de bieb al een dag eerder open, maar alleen voor knuffeldieren. Kinderen konden hun knuffelbeesten een nachtje laten slapen in de bibliotheek, waar ze ook nog eens werden voorgelezen.

De kinderen die normaal gesproken boeken komen lenen in de bieb konden er bijna zes maanden lang niet terecht. Om ze toch in aanraking met verhalen te laten komen, bedachten ze in Drunen een knuffelslaapfeest. Kinderen brachten hun knuffel en die werd ook voorgelezen. Via een stream keken de kinderen vanuit huis mee.

"Voorlezen is echt belangrijk voor kinderen."

“Het gaat vooral om leesbevordering. En zo zorgen we natuurlijk dat ze een beetje plezier krijgen in lezen”, vertelt Joyce Kooreman van de bibliotheek. “Voorlezen is echt heel belangrijk voor kinderen. Het is zo goed voor de woordenschat en algemene kennis. Dit moet gewoon dagelijks gebeuren.”

Filou (2) kwam ook haar knuffel brengen voor het logeerpartijtje. Vervolgens luisterde ze thuis met haar vader en moeder via de laptop naar het verhaal dat werd voorgelezen. “Ze houdt echt omzettend van boekjes lezen”, vertelt haar vader Jochem Muskens.

Donderdag gaan de bibliotheken onder voorwaarden weer open. Alles is er op ingericht om anderhalve meter afstand te bewaren. Daarnaast is er een maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen kan zijn. “We weten niet precies hoe het er uit gaat zien, maar we denken wel dat het meteen storm gaat lopen”, aldus Joyce.

