Politiemacht uitgerukt voor 'verdachte situatie' bij bakker

Twee mensen zijn woensdagavond laat in Den Bosch door een enorme politiemacht aangehouden. Acht politieauto's, een helikopter en een arrestantenbus gingen naar winkelcentrum de Helftheuvelpassage voor een 'verdachte situatie' bij Boulangerie Broodnodig.

Agenten droegen kogelwerende vesten en gingen met een politiehond de zaak binnen. Waar de twee arrestanten van worden verdacht, is nog niet duidelijk. De politie heeft daar nog niets over bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat veel buurtbewoners alle tam tam hebben meegekregen. Boven winkelcentrum de Helftheuvelpassage zijn appartementen gebouwd.