Asperges uit de 3D-printer: 'Handig als je niet goed kunt slikken'

Aspergeliefhebbers in verzorgingshuis De Bosgaard in Halsteren konden hun hart ophalen. De bewoners daar kregen twee gloednieuwe versies van het witte goud voorgeschoteld: de feestelijke 'aspergandel' en zelfs een variant uit de 3D-printer.

Het laatste gerecht is misschien nog wel het meest spectaculaire. Meesterkok Eugène Swalen van het innovatief voedselbedrijf Gastronology stortte zich de afgelopen weken op de perfecte bereiding. "Eerst koken en malen we de asperges. Dan gaat er wat bindmiddel bij om ervoor te zorgen dat het ook echt geprint kan worden. Vervolgens is het aan het apparaat om hem in laagjes op te bouwen." Er valt zelfs nog wat te kiezen. "Warm of koud, het kan allebei."

Klinkt als een interessant experiment, maar het is meer dan dat. "Het resultaat is een smeuïge en zachte asperge, die ook geschikt is voor mensen met kauw- en slikproblemen. Zij hebben nu geen last meer van sliertjes, die ze niet weg krijgen. Dit ziet er toch aantrekkelijker uit dan een gepureerde maaltijd."

En dat moet niet alleen lekker zijn, het oog wil ook wat. "Daarom heb ik er een eetbaar zandbedje bij gemaakt, waar de aspergekoppen nog bovenuit steken. Dan zien de mensen ook weer eens hoe die dingen ter wereld komen."

Het was dus niet de enige traktatie voor de bewoners. Bij sterrenrestaurant Mijn Keuken in Wouw bedachten ze de zogenaamde aspergandel. "Ja, die is inderdaad gebaseerd op de frikandel speciaal", vertelt kok Harm Dierks lachend, maar dan nét even anders. "Er zijn verschillende versies, maar nu serveren we de klassieke combi. Dus met bijvoorbeeld ham, tuinboontjes, hollandaise en wat tuinkers om het af te maken."

Maar of die kersverse creaties in de smaak vielen bij de ouderen? "We moesten de mensen soms eerst even uitleggen dat het toch echt een asperge was, die daar lag," merkte Harm. "Alleen net wat anders bereid. Als ze het dan ook nog eens proefden, waren de reacties vaak heel positief." Eugène onderstreept dat. "Het was overweldigend, zó goed."

