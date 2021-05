Wachten op privacy instellingen... De meeuw zat vast met zijn pootje (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Meeuw raakt verstrikt in staalkabel bij hoge glijbaan van zwembad in Oss

De brandweer en dierenambulance zijn donderdagmiddag in actie gekomen voor een meeuw die vastzat in een kabel bij de grote buitenglijbaan van Golfslagbad Oss. Het dier is met de hoogwerker gered.

Rebecca Seunis Geschreven door

Sylvia Samson was in het buurt aan het werk toen ze zag dat de meeuw in de problemen zat. "Ik zag een meeuw in de kabel hangen, heel zielig. Hij kwam vast te zitten op de lijn en is gaan vechten voor zijn leven om weer weg te kunnen vliegen. Maar hij zat vast met zijn pootje en kwam niet meer weg. Toen heb ik meteen de dierenambulance en de brandweer gebeld. Ik zag dat hij weer rechtop zat en dacht: hij leeft nog! Je moet alles proberen om een diertje te redden als het kan. Deze lieve mensen zijn gekomen om het beestje uit de kabel te halen", vertelt ze.

De hoogwerker moest eraan te pas komen (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Met 'deze lieve mensen' bedoelt ze natuurlijk de brandweermannen en de medewerkers van de dierenambulance. Een medewerker daarvan vertelt: "Wij kregen een oproep dat er een meeuw vast zou zitten in een staalkabel bij de glijbanen. Wij konden van een afstand niet goed zien of hij misschien vastzat met visdraad. Maar met de verrekijker zagen we dat hij waarschijnlijk door de kabelhouder was gezakt en er niet meer uit kon."

"Daarom is een hoogwerker van de brandweer ingeschakeld. Het beestje lijkt gewond. Hij heeft ook al een keer op de kop gehangen. We weten niet of hij een pootje heeft gebroken."

(foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De meeuw zat zo hoog vast, dat de reddingsactie nog een flinke klus was. Langs één kant kon de brandweer er niet bij en daarom hebben ze het nog eens vanaf de andere kant moeten proberen. Met succes. De vogel is bevrijd en naar de dierenarts gebracht. Daarna gaat hij direct door naar de dierenopvang.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.