John de Jong: 'Nieuwe PSV-spelers moeten karakter en leiderschap hebben'

Voor technisch manager John de Jong breekt de drukste tijd van het jaar weer aan: de transferperiode. De Jong zal de komende maanden vooral bezig zijn met bellen, onderhandelen en keuzes maken. De technisch manager blikt terug op het afgelopen seizoen en kijkt alvast vooruit naar wat de komende zomer PSV kan gaan brengen.

Kan PSV blij zijn met een tweede plek en voorronde Champions League-voetbal?

“Als PSV ga je niet uit van een tweede plek. We willen prijzen pakken en dat hebben we dit seizoen niet gedaan. Maar we moeten niet vergeten dat het een heel intens seizoen is geweest met een rommelige voorbereiding en een overvol speelschema. Terugkijkend kun je concluderen dat we in de topwedstrijden te veel punten hebben laten liggen. Dat hadden er echt minder moeten zijn om langer mee te kunnen strijden om de titel, iets wat PSV altijd moet doen.”

“Verder vind ik de Europese overwintering, voor het eerst in vijf jaar tijd, wel positief, al doet de uitschakeling thuis tegen Olympiakos nog wel pijn. Al met al hebben we bij vlagen een behoorlijk niveau gehaald en zit er zeker nog ontwikkeling in voor komend seizoen.”

Schmidt zou ‘Vollgasfussball’ brengen, al is dat er maar mondjesmaat uitgekomen. Ben je tevreden met de veranderende speelstijl?

“Je kunt niet spreken van een goed seizoen als PSV geen prijs wint, maar het seizoen was echt anders dan normaal. Dat geldt voor iedereen, maar we moesten vanaf nul beginnen met een nieuwe trainer, een nieuwe staf en een grotendeels nieuwe spelersgroep die door de coronacrisis ook nog eens laat compleet was. Natuurlijk zal de trainer gaan nadenken over het systeem en wat er beter kan. Maar aan de andere kant: met deze voorbereiding heb je wel de tijd om dit door te ontwikkelen en er nog meer op te trainen. We hoeven nu niet vanaf nul te beginnen.”

PSV mist leiderschap en een beetje gif. Wordt dat het speerpunt bij het halen van nieuwe spelers deze zomer?

“We kijken naar elke linie om ons te versterken. Dat is een ding wat zeker is. We zijn echt op zoek naar spelers die ervaring, mentaliteit en leiderschap met zich meebrengen. Dat zou wel een goede toevoeging op deze talentvolle, goede groep zijn. En dat hoeft niet van één speler te komen, dat mogen er ook meerdere zijn. Je moet er als club naartoe dat een groepje binnen de selectie leiderschap heeft en dat ook uitstraalt. Het is niet eenvoudig om zo’n groep bij elkaar te krijgen, maar daar streven we wel naar.”

Deze week kwam het gerucht naar buiten dat PSV interesse zou hebben in André Ramalho. Opnieuw een speler uit de welbekende ‘koker van Schmidt’.

“Wij volgen die jongen al veel langer. Maar ik heb al vaker gezegd: wat is er mis met het netwerk van je trainer benutten? Als wij door het bundelen van die netwerken vijf spelers kunnen binnenhalen waarmee we kampioen worden. Dan is dat toch alleen maar goed voor de club? Ajax haalt ook spelers met wie Ten Hag heeft samengewerkt. Arne Slot haalt nu misschien bij Feyenoord Guus Til terug. Dat maakt niets uit. Daar hoeven we ons toch niet druk om te maken?”

Er zullen ongetwijfeld ook jongens vertrekken. Is Mohamed Ihattaren zo’n speler die zeker vertrekt?

“Dat weet ik niet. Ik heb hem nog niet opgegeven. Ik hoop dat we hier bij PSV het maximale uit zijn carrière kunnen halen. En we blijven hem helpen en steunen om hem hier helemaal door te laten breken. De gesprekken met hem liggen nu stil, al is dat wel logisch in de zomer. Dan is het ook goed om even je rust te pakken en te reflecteren. Natuurlijk is de kans aanwezig dat hij vertrekt, want bij een eenjarig contract liggen alle mogelijkheden open.”

En speelt Noni Madueke volgend seizoen nog bij PSV?

“Ja, daar ga ik wel van uit.”

Ja? Want er zou nogal wat ruis op de lijn zijn gekomen de laatste weken.

“En ik ben degene die ervoor moet zorgen dat de ruis weer van de lijn gaat. Madueke is een jonge speler die zich echt goed heeft ontwikkeld dit seizoen. Hij heeft veel wedstrijden gespeeld en een hoog rendement laten zien. Daarbij is het een fantastische jongen met heel veel potentie die we hier volgend jaar willen zien schitteren. Dat staat voor mij en de trainer vast.”

Voor jou komt nu zo’n beetje de drukste periode van het jaar eraan. En dan moet je ook nog eens heel snel, eind juli, een groot gedeelte van de selectie op orde hebben. Hoe realistisch is dat?

“Dat is altijd het streven natuurlijk, maar dat is niet altijd even makkelijk. Ook nu met het aankomende EK zullen zeker de grote clubs langer wachten met het aantrekken van spelers. En zij zullen willen kijken hoe de spelers het op een eindtoernooi doen en zullen daarna pas hun slaag slaan. En dat heeft altijd zijn werking op de clubs die daaronder zitten.”

In hoeverre helpt die kapitaalinjectie, waarvan jij een deel kan uitgeven, om spelers te kunnen kopen?

“Dat geeft me meer slagvaardigheid. Al zullen we, zeker met de coronacrisis en de financiële impact in het achterhoofd, wel zorgvuldig te werk moeten gaan. Maar eerst moesten we altijd spelers verkopen om de druk van de ketel te halen. Nu hebben we de ruimte om al zorgvuldig op zoek te gaan naar spelers die we kunnen kopen. Zo hopen we stappen te kunnen zetten die ons dichterbij de concurrentie kunnen brengen.”

