Lars (22) wil Klaasje opvolgen bij K3: 'Buiten de hokjes denken'

Het zijn spannende tijden voor Lars Deckers (22) uit Etten-Leur. Hij wil graag het derde lid van K3 worden nu Klaasje Meijer de groep verlaat. Inmiddels zit hij in de derde auditieronde van K2 zoekt K3. Lars is al jaren groot fan van de succesformatie uit België en dat hij een man is, is wat hem betreft geen belemmering. "Je mag in 2021 wel wat meer buiten de hokjes denken."

Meer dan 20.000 mensen hebben zich opgegeven bij Studio 100 om Klaasje Meijer op te volgen bij de meidengroep. Er zijn na twee auditierondes nog maar 1.442 potentiële K3'tjes over. "Om daarbij te zitten, is al een prestatie op zich."

Lars hield zich van jongs af aan altijd al bezig met dansen, zingen en acteren. "Als tiener luisterde ik al veel naar K3 en ik denk dat mijn passie voor zingen en dansen wel echt door hun gegroeid is." Naast zijn studie voor docent Nederlands, zit hij ook bij een toneelvereniging.

Nog altijd fan

Waar veel mensen de 'passie' voor K3 ontgroeien, luistert Lars nog altijd graag naar vooral de oudere nummers van de groep. "Dat mensen je raar aankijken omdat je K3 luistert, heb ik vooral meegemaakt in mijn pubertijd. De meerderheid van je klasgenoten luistert naar andere muziek."

Toch weerhield dat hem er niet van om de groep te blijven volgen. Lars ging meerdere malen met de originele leden van K3 op de foto. "Ik had zoiets van, dit is gewoon wat ik leuk vind." De vrolijkheid die de nummers van de groep hebben, spreekt hem nog altijd erg aan en werken aanstekelijk voor hem.

Meidengroep

Dat Lars een man is en K3 als meidengroep bekend staat, maakt hem niet uit. Hij ziet zich er wel tussen staan. "Ik denk dat je in 2021 wel wat breder mag kijken en buiten de hokjes mag denken." Hij vindt dat het niet moet uitmaken of het een jongen of meisje wordt.

Studio 100, de productiemaatschappij achter K3, heeft laten weten dat in België en Nederland nog 168 mannen, 4 non-binaire kandidaten en 1270 vrouwen in de race zijn om lid van K3 te worden. Die hebben allemaal meegedaan aan de selectieronde en eind mei horen ze wie er door is naar de volgende ronde.

K2 zoekt K3

Dit najaar wordt via de talentenjacht K2 zoekt K3 naar de uiteindelijke opvolger gezocht van Klaasje Meijer. In de liveshows wordt duidelijk wie zich bij Hanne en Marthe mag voegen en voortaan deel uitmaakt van K3. Een dergelijke zoektocht was al twee keer eerder op tv te zien. Eén keer zelfs met Brabants succes.

In 2009 trad Josje Huijsman uit Heusden toe tot K3. Zij volgde toen het originele K3-lid Kathleen Aerts op. Alleen in 2015 gaven Kristel Verbeke, Karen Damen en Josje Huisman aan te willen stoppen met de groep en kwam er een volledig nieuwe bezetting voor K3. Ook die werd via tv gezocht.

K2 zoekt K3 is dit najaar te zien bij SBS6 en de Belgische tv-zender VTM.

