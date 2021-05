Gewonde na steekpartij bij arbeidsmigrantenhotel in Moerdijk

Wachten op privacy instellingen... Foto: Tom van der Put - SQ Vision. Foto: Tom van der Put - SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Gewonde bij arbeidsmigrantenhotel in Moerdijk, waarschijnlijk steekpartij

Op de Sebastiaansweg in Moerdijk is donderdagavond iemand gewond geraakt, waarschijnlijk na een steekpartij. De politie heeft ook iemand aangehouden. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ista van Galen Geschreven door

De politie kreeg donderdagavond rond kwart over acht een melding van een steekpartij. Maar of de verwondingen van het slachtoffer ook echt door een steekpartij komen, wil de politie niet bevestigen.

'Gewonde kwam uit hotel'

Een ooggetuige vertelt dat de persoon waarschijnlijk gewond is geraakt in Hotel Port of Moerdijk, een verblijfplaats voor arbeidsmigranten. Die heeft gezien dat de gewonde vanuit binnen naar de ambulance werd gebracht.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Daarbij is onder meer een speurhond ingezet.

