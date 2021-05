Wachten op privacy instellingen... Reinier Schot van dierenpension Teraalst in Den Hout ziet het aantal boekingen stijgen (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Dierenpensions krijgen het drukker nu wij weer op vakantie mogen

Gelukkig mogen we voorzichtig weer weekendjes weg of zelfs op vakantie en dat betekent dat de dierenpensions het aantal logés weer zien toenemen, zo blijkt een rondje langs de velden. De zomervakantie is bij veel pensions zelfs al volgeboekt en ook het voorseizoen gaat nu hard.

Zo zijn alle weekenden vanaf mei al volgeboekt bij dierenpension Hoevekestijn in Wouwse Plantage. "Het wordt steeds drukker en dus niet alleen de zomervakantie. Mensen kiezen nu al voor korte vakanties en brengen hun dieren naar ons", klinkt het door de telefoon.

"Mensen willen er weer meer op uit en brengen hun huisdier eventjes naar ons."

Ook bij dierenhotel Liesbos in Breda rinkelt de telefoon weer regelmatig. Baasjes willen hun hond of kat weer even ergens onder de pannen brengen, zodat ze even tussenuit kunnen. "Het wordt weer drukker. Voor vakanties, maar ook bij de dagopvang. Mensen willen er weer meer opuit en brengen hun huisdier dan naar ons", vertelt Chantal van het dierenhotel.

Voor Reinier Schot van dierenpension Teraalst bij Den Hout waren afgelopen maanden best spannend. Door alle reisbeperkingen en het thuiswerken hadden honden- en kattenbaasjes juist alle tijd voor hun huisdieren. "Het was even de vraag of wij nog wel bestaansrecht hadden. Klanten bleven weg, terwijl de kosten hier doorliepen. We kregen ook best veel afzeggingen", vertelt Reinier.

"Je hond kan nu eenmaal niet mee in het vliegtuig."

Maar ook bij Teraalst rinkelt de telefoon weer. "Het aantal boekingen stijgt. De zomervakantie is al bijna helemaal volgeboekt. Zeker als het aantal veilige bestemmingen voor vliegvakanties gaat toenemen, dan verwacht ik nog meer drukte. Want je hond kan nu eenmaal niet zo makkelijk mee in het vliegtuig."

