Man terecht neergeschoten nadat hij met mes zwaaide in centrum Eindhoven

1/2 De beschieting in het centrum van Eindhoven werd gefilmd door omstanders

De politie heeft rechtmatig gehandeld toen vorig jaar een man werd neergeschoten die met een mes zwaaide op het Lichtplein in Eindhoven. Dat blijkt uit onderzoek door de recherche. Het Openbaar Ministerie vervolgt de agent daarom niet.

De beschieting van de man werd gefilmd en uitgezonden in het populaire RTL-programma Bureau 040. Veel mensen hebben de situatie daarom met eigen ogen kunnen zien.

'Terroristische daad niet uitgesloten'

Het speelde zich allemaal af in de binnenstad van Eindhoven. De man had twee messen bij zich en had onder andere 'Jihad!' geroepen. Daarom kon een terroristische daad niet worden uitgesloten, schrijft het OM.