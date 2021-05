Leon zat met een hartslag van 180 voor de tv naar NAC te kijken

Leon (in het midden, met een biertje) in beter tijden (foto: Ben van Oosterbosch) vergroot

Leon Deckers, NAC-supporter van het eerste uur zat donderdagavond met hoge hartslag naar de wedstrijd tegen FC Emmen te kijken. Na een zinderende wedstrijd werd FC Emmen uitgeschakeld na strafschoppen. "Ik zat rond de 180 toen volgens mij", zegt Leon in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! Hij had er niet meer op gerekend, FC Emmen was de club in vorm.

Fieke Nobel Geschreven door

In Emmen hadden ze gedacht dat ze het varkentje wel even zouden wassen. "Maar ze moesten nog wel eventjes met NAC dealen en dat pakte goed uit voor ons", zegt Leon. "Ze waren daar de kaarten voor de finale al aan het verkopen." Maar zondag gaan NAC en NEC in Breda strijden voor een plekje in de eredivisie.

Kaartjes

NAC-fans staan straks digitaal in de rij voor een kaartje, vanaf vrijdag twaalf uur worden deze verkocht. "Ik heb begrepen dat er 2500 man bij mag zijn. En ja, dat zal voor een lange rij zorgen. Ik denk dat 19.000 man wel een kaartje willen hebben. Dat gaat allemaal digitaal maar ik denk dat de servers rood zullen aanlopen", zegt Leon.

In Breda kunnen ze een aardig feestje vieren, als ze promoveren. Dit jaar zal dat er anders uit zien.

Hier zie je hoe het er in 2017 aan toe ging:

