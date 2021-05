NAC-fans uren in de rij voor een finalekaartje: 'Kippenvel op mijn armen'

NAC-fans in de rij. vergroot

Er is een run op de 2500 kaartjes voor de play-offsfinale van NAC Breda. De ronkende servers van de website kunnen alle bezoekers maar amper aan. Om zeker te zijn van een kaartje zijn sommige supporters vrijdagochtend naar het stadion gegaan. “Wat als de wifi thuis uitvalt?”

De site van NAC lag er na de halve finale donderdag 's nachts meerdere keren uit. En toen was de kaartverkoop nog niet eens begonnen: fans wilde en masse weten wanneer die überhaupt zou starten.

Heel raar is dat niet, want lang niet alle fans kunnen erbij zijn in Breda. In totaal zijn het er maar 2500 in deze coronatijd, waarvan 2000 kaartjes naar seizoenkaarthouders gaan en 500 los worden verkocht aan andere fans.

“Je moet er iets voor over hebben.”

Om zeker te zijn van een kaartje verzamelden zich vrijdagochtend al enkele fans bij het Rat Verlegh Stadion. Ook daar wordt een gedeelte van de beschikbare kaartjes verkocht. De spanning is om te snijden, maar de fans zijn vooral trots en geëmotioneerd.

“Het kippenvel staat nog op mijn armen. Geweldig. Ik kon niet slapen”, zegt een van de fans. Hij denkt honderd procent zeker kans te maken op een kaartje. “Het kan niet anders”, zegt hij. “Daarom ben ik hier.”

En hij is niet de enige. Sommige supporters staat er al sinds halfelf ’s ochtends. “Je moet er iets voor over hebben”, zegt een van hen. Ook kon hij de slaap niet vatten vannacht. “Ik wist niet wanneer de verkoop begon, dus heb ik hier maar bij het stadion gewacht. Ik kan wel naar huis rijden, maar wat als ik achter de pc misgrijp? Dus blijf ik hier maar wachten.”

"Wie het eerst komt, het eerst maalt.”

Het wachten gaat de fans overigens prima af. Een van de supporters zegt dat hij zelfs graag in de rij staat. “Het doet me terugdenken aan vroeger, toen je bij winkels moest overnachten om een concertkaartje in de wacht te slepen. Hoe mooi is dat? Wie het eerst komt, het eerst maalt.”

NAC staat in de finale van de plays-offs om promotie naar de eredivisie. De Bredase voetbalclub won donderdag in de halve finale na verlenging (1-1) via strafschoppen van FC Emmen. De Bredase club speelt zondag de finale thuis tegen NEC Nijmegen.

