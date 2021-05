Opzienbarende comeback Krezip op Pinkpop te zien op tv bij Omroep Brabant

Jacqueline Govaert (foto: ANP). vergroot

Van 'Sweet goodbyes' in 2009 naar 'I would stay' op het reünie-concert in 2019 op Pinkpop in Landgraaf. Na een periode van tien jaar maakte de Tilburgse band met zangeres Jacqueline Govaert in 2019 een comeback op Pinkpop. Op pinkstermaandag is een weergave van dat opzienbarende optreden te zien bij Omroep Brabant televisie.

Mocht je het concert toen hebben gemist, ga er dan maandag maar eens goed voor zitten. Alsof de band nooit was weggeweest. Binnen een uur speelde Krezip de volgepakte voormalige draf- en renbaan in Landgraaf helemaal plat.

De eerste uitzending is om 10.00 uur, daarna wordt het concert nog enkele keren herhaald (12.27, 14.54, 18.46, 20.46, 22.46 en 00.40 uur).

Om alvast in de stemming te komen:

Het debuut van Krezip op Pinkpop in 2000 gaf de doorbraak van de Tilburgse band een extra zetje in de rug. De single 'I would stay' stond daarna wekenlang hoog in de hitlijsten. De band scoorde later ook nog grote hits met 'All my life' en 'Sweet goodbyes'.

Door het succes van het eerste optreden stond de band ook in 2001 en 2003 op het affiche van Pinkpop. Krezip was daarna nog twee keer als invaller te zien op het popfestival: in 2007 voor Amy Winehouse en in 2009 voor Depeche Mode. In 2009 stopte Krezip met optreden en gingen de bandleden ieder hun eigen weg. Tot 2019 dus.

