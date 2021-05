Heroes gaat voor het 17e landskampioenschap: 10 dingen die je moet weten

Wachten op privacy instellingen... Heroes-speler DeMario Mayfield na het behalen van de finale Heroes-speler Thomas van der Mars (links) en Alan Herndon (rechts) Heroes-speler DeMario Mayfield Heroes-coach Jean Marc Jaumin Heroes-speler Miha Lapornik Volgende Vorige vergroot 1/6 In 1979 won Den Bosch in en Leiden haar eerste van 16 kampioenschappen

Voor het eerst sinds 2015 maken de basketballers van Den Bosch weer kans op het kampioenschap. Heroes, zoals de ploeg tegenwoordig heet, versloeg in de halve finale van de play-offs aartsrivaal Donar. In de finale wacht zondag Leiden, de nummer 1 van de reguliere competitie.

1. Leiden was in het seizoen 1978-1979 ook de tegenstander. Den Bosch pakte toen het eerste kampioenschap uit haar geschiedenis door te winnen (78-80) in de met bijna 11.000 fans gevulde Groenoordhallen in Leiden.

2. Leiden sloot het reguliere seizoen af als nummer één, Den Bosch als nummer twee.

3. Vreemd genoeg won Heroes alle drie de onderlinge duels dit seizoen van Leiden.

“We hebben niet gevochten om in de finale te komen. We willen die finale winnen!"

4. Nog opvallender is dat Den Bosch in haar geschiedenis alle acht de play-offseries tegen Leiden won.

5. Den Bosch was in de jaren ’80 en ’90 de basketbalhoofdstad van Nederland. Het 16e en tot nu toe laatste kampioenschap werd in 2015 behaald.

6. In 2016 nam Bob van Oosterhout de club over omdat die door financiële problemen dreigde te verdwijnen. Heroes is daarmee de enige basketbalclub in Nederland die in handen is van één eigenaar.

7. Elke club heeft lokale helden nodig. Bij Heroes is dat de 26-jarige Boy van Vliet uit Vught. Bezig aan zijn tweede seizoen in Den Bosch. In de beslissende wedstrijd donderdag tegen Donar nam hij met zijn vechtlust en scores zijn ploeg bij de hand. “Voor de finale moeten we vertrouwen blijven houden in onszelf en in het team. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Maar we moeten eerst drie wedstrijden winnen voordat het feest is.”

8. Verder is international Thomas van der Mars met zijn lengte van 2,08 meter belangrijk. Stefan Wessels is met zijn 37 jaar de routinier en de enige speler in de selectie die in 2015 kampioen werd. De Sloveense international Miha Lapornik en de Amerikaan DeMario Mayfield zijn erg belangrijk voor een mogelijke kampioenschap van Den Bosch.

9. Coach is de Belg Jean Marc Jaumin. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen in Den Bosch, speelde ooit voor Real Madrid. “We hebben niet gevochten om in de finale te komen. We willen die finale winnen, maar Leiden is een taaie tegenstander.”

10. Het kampioenschap wordt gespeeld in een best of five zonder publiek vanwege corona. De eerste wedstrijd begint zondagmiddag om 16.00 uur in Leiden en is te zien bij de NOS.

Wedstrijd 2 is dinsdag in Den Bosch

Wedstrijd 3 is donderdag in Leiden

Wedstrijd 4 is zaterdag in Den Bosch (onder voorbehoud)

Wedstrijd 5 is zondag in Leiden (onder voorbehoud)

