Promotiebonus voor NAC Breda verhoogd naar 100.000 euro

De promotiebonus voor NAC Breda is verhoogd naar 100.000 euro. Dat melden de sponsoren die de bonus bijeen hebben gesprokkeld vrijdagmiddag. Het lijstje met bedrijven die willen bijdragen aan de bonus is uitgebreid met zeven nieuwe sponsoren.

Dat lijstje telt nu twintig sponsoren, samen dus goed voor een bonus van 100.000 euro. Dat bedrag wordt bij promotie verdeeld over de spelers. Zo moeten ze (nog meer) gemotiveerd worden om alles op alles te zetten.

NAC bereikte de finale van de plays-offs door donderdag in de halve finale na verlenging (1-1) via strafschoppen van FC Emmen te winnen. NAC speelt de finale zondag in het eigen Rat Verlegh Stadion.